وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم تقديم مساعدات لقطاع غزة
بعد فاجعة التروسيكل ووفاة 7 تلاميذ.. وزير التعليم يزور أسيوط ويتفقد مدرسة قرية منقباد
شتائم ومشاداة.. تسريب تفاصيل اجتماع غاضب بين ترامب وزيلينسكي
بعد حادث دهس.. أول رد من مدرسة "خناقة طلاب الشيخ زايد"
مصر تواصل إرسال المساعدات إلى غزة وتستعد لبدء مرحلة الإعمار.. تفاصيل
اعلام إيراني: اجتماعات سرّية لاستئناف المحادثات النووية بين واشنطن وطهران
مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار
صنعاء تشيّع رئيس الأركان اليمني بعد اغتياله بغارات الاحتلال الإسرائيلي
الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها.. ومدبولي: بوابتنا إلى كفاءة مؤسسية شاملة
جثث مجهولة وآثار تعذيب.. أسرار صادمة من ملف المفقودين في غزة
التنظيم والإدارة: مسابقة جديدة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الري
شاهد .. المدارس تحرر إنذارات رسمية بالفصل للطلاب متكرري الغياب
شوبير يكشف مصير انتقال حسام عبدالمجيد إلى الأهلي

علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ما يتردد بشأن انتقال حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء تعاقد اللاعب داخل أروقة القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل.

قال شوبير في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت إف إم»: “جماهير الزمالك بتطالب مجلس الإدارة ببيع حسام عبدالمجيد والاستفادة من أموال أو قيمة بيعه، وهما هما نفس الجماهير اللي كانت بتطالب بعدم بيع زيزو، لأنه ممكن ينتقل للأهلي”.

وأضاف: “بالمناسبة مفيش حسام عبد المجيد في النادي الأهلي، أو عشان أكون دقيق مفيش دلوقتي أو خلال يناير المقبل، والأهلي مدخلش في مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية”.


وقد قال وائل القباني في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «إم بي سي مصر 2»: «النادي الأهلي لو بيفكر في ضم حسام عبدالمجيد فده من حقه، لكن هو فاضله سنة ونصف يعني هو في إيد نادي الزمالك والمفروض يلحق يجددله أو يسوقه بدل ما يمشي مجاناً».

وأضاف: «لنا عبرة في موضوع زيزو، فضل مجلس الزمالك سايبه ومجددتلوش بدري، وفي الآخر راح للحته اللي انت مش عايزة يروحها».

وتابع: «مشكلة نادي الزمالك إنه بيفكر في المنافس، المفروض يفكر في نفسه ويحل مشاكله بنفسه ويشوف الأمور اللي لازم تظبطها عشان تنجح واشتغل عليها».

وأتم وائل القباني تصريحاته قائلًا: «أنا على يقين إن حسام عبدالمجيد لو شاف الأمور فيها تحسن وخد الفلوس اللي هو عايزها هيقعد في الزمالك مش هيمشي».

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

الكوليسترول

علاج الكوليسترول في 3 أشهر.. تناول هذه الأطعمة يوميا

كيم كاردشيان

كيم كاردشيان تثير الجدل بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. صور

عروسة صينية

عروس صينية تلغي زفافها وتطالب برسوم "عناق" بقيمة 4200 دولار

بالصور

سهر الصايع وأشرف زكي الأبرز.. نجوم الفن يشاركون عايدة فهمي فرحتها بزفاف نجلها

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

