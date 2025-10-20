شوبير يكشف مصير انتقال حسام عبدالمجيد إلى الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ما يتردد بشأن انتقال حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى الغريم التقليدي النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، في ظل انتهاء تعاقد اللاعب داخل أروقة القلعة البيضاء بنهاية الموسم المقبل.

قال شوبير في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت إف إم»: “جماهير الزمالك بتطالب مجلس الإدارة ببيع حسام عبدالمجيد والاستفادة من أموال أو قيمة بيعه، وهما هما نفس الجماهير اللي كانت بتطالب بعدم بيع زيزو، لأنه ممكن ينتقل للأهلي”.

وأضاف: “بالمناسبة مفيش حسام عبد المجيد في النادي الأهلي، أو عشان أكون دقيق مفيش دلوقتي أو خلال يناير المقبل، والأهلي مدخلش في مفاوضات مع اللاعب خلال الفترة الماضية”.



وقد قال وائل القباني في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «إم بي سي مصر 2»: «النادي الأهلي لو بيفكر في ضم حسام عبدالمجيد فده من حقه، لكن هو فاضله سنة ونصف يعني هو في إيد نادي الزمالك والمفروض يلحق يجددله أو يسوقه بدل ما يمشي مجاناً».

وأضاف: «لنا عبرة في موضوع زيزو، فضل مجلس الزمالك سايبه ومجددتلوش بدري، وفي الآخر راح للحته اللي انت مش عايزة يروحها».

وتابع: «مشكلة نادي الزمالك إنه بيفكر في المنافس، المفروض يفكر في نفسه ويحل مشاكله بنفسه ويشوف الأمور اللي لازم تظبطها عشان تنجح واشتغل عليها».

وأتم وائل القباني تصريحاته قائلًا: «أنا على يقين إن حسام عبدالمجيد لو شاف الأمور فيها تحسن وخد الفلوس اللي هو عايزها هيقعد في الزمالك مش هيمشي».