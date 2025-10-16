الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب

حدّد مسئولو نادي الزمالك موعدًا مبدئيًا لفتح ملف تجديد وتعديل عقد حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي في عام 2027، مع نية تعديل القيمة المالية لعقده بما يتناسب مع مستواه الحالي ودوره الأساسي في الفريق.

وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء أن إدارة النادي متمسكة باستمرار عبد المجيد وتعتبره من العناصر المهمة في التشكيلة الأساسية، إلا أن الأزمة المالية الحالية دفعت إلى تأجيل المفاوضات الخاصة بتجديد عقده مؤقتًا، لحين الانتهاء من عدد من الأولويات المالية العاجلة.

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة يركز حاليًا على سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة، وتسوية أقساط الصفقات الجديدة، والتعامل مع الشكاوى المقدمة من لاعبين ومدربين سابقين لدى "فيفا".

وأضاف: "بمجرد الانتهاء من هذه الالتزامات، سيتم فتح ملف تجديد عقود اللاعبين الأساسيين، وعلى رأسهم حسام عبد المجيد".

وفي السياق نفسه، كشف مصدر مقرب من حسام عبد المجيد أن اللاعب يرحب بتجديد عقده مع الزمالك، إلا أنه لم يتلقَّ أي تواصل رسمي حتى الآن من إدارة النادي بشأن الأمر، وينتظر إشارة البدء لبدء التفاوض.

بيراميدز يخطط لضم حسام عبد المجيد

كشف الإعلامي أحمد شوبير في تصريحاته الأخيرة عن وجود أحاديث تدور في الكواليس حول رغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، لتدعيم خط دفاعه خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما تم تداوله، فإن العرض يتضمن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك، بالإضافة إلى دفع مليوني دولار للنادي الأبيض.

وأكد شوبير أن هذه الأنباء لا تزال في نطاق التكهنات، حيث لم تحدث أي مفاوضات رسمية بين إدارتي الزمالك وبيراميدز حتى الآن، مشددًا على أن كل ما يُثار حاليًا مجرد اجتهادات لم تُترجم إلى خطوات ملموسة.

الزمالك يستعيد ثنائي الفريق

ويستعد الفريقان لخوض مواجهات قارية مهمة، حيث يلتقي الزمالك مع ديكاداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، فيما يواجه بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

ويشهد المران الجماعي اليوم (الخميس) انتظام الثنائي شيكو بانزا ومحمود بنتايك، بعد عودتهما من المشاركة الدولية مع منتخبي بلادهما خلال فترة التوقف الأخيرة.

وكان بنتايك قد شارك مؤخرًا مع منتخب المغرب الثاني، بينما تواجد بانزا ضمن صفوف منتخب أنجولا، على أن يعودا للمشاركة في تدريبات الزمالك الجماعية فور وصولهما إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي ومواجهة الفريق الصومالي.