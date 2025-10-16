تيبو كورتوا يعود لتدريبات ريال مدريد قبل مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عودة تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد، إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول، استعدادًا لاستكمال منافسات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وذلك بعد قطع إجازته التي كان قد حصل عليها من الجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن كورتوا شارك في مران الفريق صباح اليوم الخميس، رغم حصوله على إجازة لمدة 3 أيام عقب مشاركته مع منتخب بلجيكا أمام مقدونيا وويلز، إلا أنه فضّل العودة مبكرًا إلى التدريبات للحفاظ على جاهزيته البدنية والذهنية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة نالت إشادة كبيرة من الجهاز الفني، نظرًا لانضباط الحارس البلجيكي وحرصه على الالتزام ببرنامجه التدريبي، خاصة وأنه لم يحصل على أي راحة منذ بداية الموسم.

وأكدت التقارير أن كورتوا يتمتع بتأثير كبير داخل غرفة ملابس ريال مدريد، رغم أن شارة القيادة يتناوب عليها كارفاخال وفالفيردي وفينيسيوس جونيور وفقًا لقواعد الأقدمية في النادي، إلا أن مكانته المعنوية ودوره القيادي يجعلان صوته مسموعًا بين زملائه.

ومن جانب آخر، أشارت التقارير إلى أن الجهاز الفني يتابع عن قرب تطورات عودة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور إلى التدريبات الجماعية، تمهيدًا لمشاركتهما في المباريات المقبلة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليجا)، حيث يتصدر الميرنغي جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.