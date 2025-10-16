قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

غضب في برشلونة بسبب تصرف روبرت ليفاندوفسكي

أثار تصرف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة الإسباني، غضب ناديه.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن برشلونة غاضب من إصرار ليفاندوفسكي على استكمال مشاركته مع بولندا ضد ليتوانيا رغم إصابته، حيث لعب بضماد ما تسبب في تفاقم الإصابة.

وتابعت أن النادي يرى أنه يجب على اللاعبين أن يكونوا مسؤولين وواعين بلياقتهم البدنية، وأن يعرفوا متى يُرهقون أنفسهم ومتى لا يُرهقون أنفسهم، خاصةً عندما يتعلق الأمر بلاعب يتمتع بخبرة كبيرة مثل ليفاندوفسكي، والذي عادةً ما يعتني بنفسه.

تفاصيل إصابة ليفاندوفسكي

وكان نادي برشلونة أعلن الثلاثاء الماضي، إصابة روبرت ليفاندوفسكي في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر، دون تحديد مدة غيابه.

من جانبها، ذكرت صحيفة “موندوديبورتيفو”، أنه من المتوقع أن تتراوح فترة غيابه ليفاندوفسكي بين أربعة إلى ستة أسابيع، على الرغم من وجود تفاؤل داخل النادي واللاعب نفسه بإمكانية عودته خلال شهر.

وأضافت  أن النجم البولندي سيغيب عن مباراة الكلاسيكو يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو ضد ريال مدريد، كما سيغيب أيضًا خوان جارسيا ومارك تير شتيجن وجافي وداني أولمو.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في بطولة الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن ريال مدريد متصدر الترتيب.

