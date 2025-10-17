عودة الدوري الممتاز بعد التوقف الدولي.. المباريات والمواعيد

تستأنف منافسات الدوري المصري الممتاز من جديد بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، التي شهدت تأهل منتخب مصر رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الحادية عشرة، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، في غياب نادي الزمالك الذي يحصل على راحة وفقًا لجدول القرعة.

بيراميدز يعود.. والظهور الأول لتوروب مع الأهلي



تشهد الجولة عودة بيراميدز بعد غيابه عن مباريات الجولة العاشرة، بسبب تأجيل لقائه مع بتروجيت لخوضه مواجهة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

كما يخوض الأهلي مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، في الظهور الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب في مسابقة الدوري المحلي.

وفي ختام الجولة، يلتقي المصري البورسعيدي، متصدر جدول الترتيب، مع سموحة بحثًا عن استمرار المنافسة على القمة.

مباريات الجمعة 17 أكتوبر



وادي دجلة × مودرن سبورت – 5:00 مساءً

المقاولون العرب × إنبي – 8:00 مساءً

على قناة أون سبورت

غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية – 8:00 مساءً

على قناة أون سبورت

مباريات السبت 18 أكتوبر

الجونة × البنك الأهلي – 5:00 مساءً

الإسماعيلي × حرس الحدود – 8:00 مساءً

على قناة أون سبورت

مباريات الأحد 19 أكتوبر

زد × بتروجيت – 5:00 مساءً

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش – 8:00 مساءً

على قناة أون سبورت

مباريات الثلاثاء 21 أكتوبر

بيراميدز × فاركو – 5:00 مساءً

مباريات الأربعاء 22 أكتوبر

الأهلي × الاتحاد السكندري – 5:00 مساءً

المصري × سموحة – 8:00 مساءً

على قناة أون سبورت

