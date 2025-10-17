قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للمرأة يهنئ أماني عصفور لتوليها رئاسة الرابطة الدولية للطبيبات
عاودت الانخفاض.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق
كيفية أداء الصلاة بالنسبة لشخص مريض كبير في السن..الإفتاء توضح
عودة الدوري الممتاز بعد التوقف الدولي.. المباريات والمواعيد
قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية.. وإطلاق كثيف للرصاص الحي
في ساعة.. خطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025
خبير: القيادة المصرية نجحت في تحقيق السلام العالمي وإنقاذ قطاع غزة
سناء منصور تدعو المصريين للحفاظ على «أمانة النيل» لضمان ازدهار الأجيال القادمة
1720 دفعة واحدة .. سعر الجنيه الذهب الآن
وفاة الفنان أشرف بوزيشن
الوزير: مد خط سكة حديد إلى رفح لتسهيل إعادة إعمار غزة
عودة الدوري الممتاز بعد التوقف الدولي.. المباريات والمواعيد

رباب الهواري

تستأنف منافسات الدوري المصري الممتاز من جديد بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، التي شهدت تأهل منتخب مصر رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026. 

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الحادية عشرة، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، في غياب نادي الزمالك الذي يحصل على راحة وفقًا لجدول القرعة.

بيراميدز يعود.. والظهور الأول لتوروب مع الأهلي
 

تشهد الجولة عودة بيراميدز بعد غيابه عن مباريات الجولة العاشرة، بسبب تأجيل لقائه مع بتروجيت لخوضه مواجهة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

كما يخوض الأهلي مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، في الظهور الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب في مسابقة الدوري المحلي.

وفي ختام الجولة، يلتقي المصري البورسعيدي، متصدر جدول الترتيب، مع سموحة بحثًا عن استمرار المنافسة على القمة.

مباريات الجمعة 17 أكتوبر
 

  • وادي دجلة × مودرن سبورت – 5:00 مساءً
    على قناة أون سبورت
  • المقاولون العرب × إنبي – 8:00 مساءً
    على قناة أون سبورت
  • غزل المحلة × كهرباء الإسماعيلية – 8:00 مساءً
    على قناة أون سبورت

مباريات السبت 18 أكتوبر

  • الجونة × البنك الأهلي – 5:00 مساءً
    على قناة أون سبورت
  • الإسماعيلي × حرس الحدود – 8:00 مساءً
    على قناة أون سبورت

مباريات الأحد 19 أكتوبر

  • زد × بتروجيت – 5:00 مساءً
    على قناة أون سبورت
  • سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش – 8:00 مساءً
    على قناة أون سبورت

مباريات الثلاثاء 21 أكتوبر

  • بيراميدز × فاركو – 5:00 مساءً
    على قناة أون سبورت

مباريات الأربعاء 22 أكتوبر

  • الأهلي × الاتحاد السكندري – 5:00 مساءً
    على قناة أون سبورت
  • المصري × سموحة – 8:00 مساءً
    على قناة أون سبورت


 


 


 


 


 

