القومي للمرأة يهنئ أماني عصفور لتوليها رئاسة الرابطة الدولية للطبيبات

الدكتورة أماني عصفور
الدكتورة أماني عصفور
أمل مجدى

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى الدكتورة أماني عصفور عضوة المجلس القومي للمرأة بمناسبة توليها منصب رئيسة الرابطة الدولية للطبيبات (MWIA) للدورة من 2025 إلى 2028، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للرابطة، الذي تم استضافته بالقاهرة.

أعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن خالص تهانيها للدكتورة أماني عصفور، مشيدةً بما حققته من إنجازات متميزة في مسيرتها المهنية على المستويين المحلي والدولي، مؤكدةً أنها نموذج مشرف للقيادة النسائية المصرية القادرة على التميز والإبداع في المحافل الدولية، وتعزيز مكانة المرأة في المجالات العلمية والطبية.

أضافت رئيسة المجلس أن هذا الإنجاز يعكس ريادة المرأة المصرية وثقة المجتمع الدولي في كفاءتها، ويؤكد دورها الفاعل في دعم الجهود العالمية للنهوض بصحة المرأة وتمكينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

