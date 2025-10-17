سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

تستعد شركة سوبارو اليابانية لعرض رؤيتها المستقبلية في عالم السيارات الرياضية خلال معرض طوكيو 2025، حيث ستزيح الستار عن نموذجين اختباريين جديدين يمثلان مزيجًا بين الأداء العالي والتقنيات الحديثة، أحدهما يعتمد على محرك احتراق داخلي تقليدي، والآخر يجسد مستقبل طراز STI الكهربائي المنتظر.

مفاجأة سوبارو: أداء كلاسيكي ومستقبل كهربائي

أعلنت سوبارو أن النموذجين سيحملان تصاميم اختبارية تمهد الطريق لسيارات إنتاج قادمة.

سيكون النموذج الأول هاتشباك رياضية بمحرك احتراق داخلي (ICE Hot Hatch) تستهدف عشاق القيادة الديناميكية بأسلوب تقليدي، بينما الثاني سيكون سيارة كهربائية تحمل شعار STI، تمثل رؤية الشركة لأداء مستدام في عصر السيارات الكهربائية.

ورغم أن الشركة لم تكشف عن المواصفات الدقيقة بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى أن نسخة STI الكهربائية ستحصل على نظام دفع رباعي كهربائي بالكامل، مع أداء يتجاوز ما قدمته طرازات STI السابقة ذات المحركات التوربينية.

تعكس هذه الخطوة تحولًا واضحًا في استراتيجية الأداء الرياضي لدى سوبارو، التي طالما ارتبطت بمحركات التيربو وصوت العادم المميز.

لكن من الواضح أن الشركة تسعى لتقديم مفهوم جديد للأداء يعتمد على التقنيات النظيفة دون التفريط في الإثارة أو هوية العلامة.

ويؤكد هذا الاتجاه أن سوبارو تخطط لتوسيع حضورها في سوق السيارات الكهربائية عالية الأداء، لتنافس علامات مثل تسلا وبي إم دبليو ومرسيدس AMG EQ.

إلى جانب الطرازين الاختباريين، أعلنت سوبارو أيضًا عن Trailseeker، الذي سينضم إلى فئة Wilderness الخاصة بالسيارات المجهزة للطرق الوعرة مثل Outback وForester.

ويبدو أن Trailseeker سيجمع بين قدرات القيادة على التضاريس الصعبة والتصميم العملي لعشاق المغامرات، ما يعزز موقع سوبارو في فئة سيارات المغامرة المتوسطة الحجم.

يمثل العرض المزدوج في طوكيو أكثر من مجرد تقديم سيارات اختبارية، فهو إشارة قوية إلى تحول جذري في فلسفة سوبارو للأداء، حيث يبدو أن الشركة تمهد الطريق لعودة STI بروح جديدة كهربائية بالكامل.

وإذا ما تحولت هذه النماذج إلى إنتاج فعلي، فقد نشهد في الأعوام القادمة ثورة في سيارات سوبارو الرياضية تجمع بين تراث القوة والتقنيات المستقبلية.