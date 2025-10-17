قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامي صبري يوجه رسالة غامضة في أحدث ظهور
قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة
الكرملين يفتح صفحة جديدة مع دمشق| الشرع في أول زيارة إلى موسكو.. وإعادة بناء الجيش تتصدر المباحثات
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
البيض البني مقابل الأبيض.. ما الفرق وأيهما أفضل صحيا بالنسبة لك؟
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 17-10-2025
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري
الدردير: لاعب منتخب قطر يتبرع لبناء مستشفى بغزة
لأصحاب السيارات.. كيفية توفير استهلاك بالبنزين بعد رفع سعر الوقود
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الـ 11 فى الدوري المصري
مواليد عام 1901.. وفاة أكبر معمرة في العراق
نار الحب.. مصري يحرق بنزينة في لبنان بسبب فتاة رفضت الارتباط به
أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري

نعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري رئيس هيئة الأركان العامة بميليشيا الحوثي .

وقالت الحركة في بيان لها : ببالغ الحزن والأسى، وبقلوبٍ مطمئنة بقضاء الله وقدره، تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى الشعب اليمني ، وإلى إخوان الصدق والمروءة في ميليشيا الحوثي وقيادتهم، وإلى أسرة الفقيد ورفاقه، القائدَ الجهادي الكبير اللواء الركن/ محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة في قوات الحوثي اليمنية، الذي ارتقى شهيدًا مع جمعٍ من إخوانه في معركة الإسناد المباركة، على طريق تحرير القدس والمقدسات.

وأضافت الحركة : سيذكر التاريخ بفخر الشهيد البطل اللواء الركن الغماري، وكل أولئك الذين وقفوا مع شعبنا وقضيتنا في التصدي للعدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة، والتي شارك فيها إخوان الصدق من الحوثيين ، والشعب اليمني العزيز، بكل قوة وإصرار، حتى اللحظات الأخيرة قبل توقف العدوان.

وتابعت : لقد كان الشهيد الغماري قائدًا مخلصًا، وقف مع غزة وأهلها، وقدّم روحه في سبيل الله في ميادين العزّ والكرامة. وامتزجت دماؤه بدماء شهدائنا في غزة ولبنان وسائر ميادين الصمود، لتؤكد وحدة المصير والموقف ضد العدو الصهيوني.

وختم : نتقدّم بخالص التعازي والمواساة إلى قيادة الجمهورية اليمنية، وإلى الإخوة في الحوثيين ، وإلى أبناء الشهيد وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده برحمته، وأن يلهم ذويه ورفاقه جميل الصبر والسلوان.

