أول تعليق من حماس على مقتل محمد عبد الكريم الغماري

نعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري رئيس هيئة الأركان العامة بميليشيا الحوثي .

وقالت الحركة في بيان لها : ببالغ الحزن والأسى، وبقلوبٍ مطمئنة بقضاء الله وقدره، تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى الشعب اليمني ، وإلى إخوان الصدق والمروءة في ميليشيا الحوثي وقيادتهم، وإلى أسرة الفقيد ورفاقه، القائدَ الجهادي الكبير اللواء الركن/ محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة في قوات الحوثي اليمنية، الذي ارتقى شهيدًا مع جمعٍ من إخوانه في معركة الإسناد المباركة، على طريق تحرير القدس والمقدسات.

وأضافت الحركة : سيذكر التاريخ بفخر الشهيد البطل اللواء الركن الغماري، وكل أولئك الذين وقفوا مع شعبنا وقضيتنا في التصدي للعدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة، والتي شارك فيها إخوان الصدق من الحوثيين ، والشعب اليمني العزيز، بكل قوة وإصرار، حتى اللحظات الأخيرة قبل توقف العدوان.

وتابعت : لقد كان الشهيد الغماري قائدًا مخلصًا، وقف مع غزة وأهلها، وقدّم روحه في سبيل الله في ميادين العزّ والكرامة. وامتزجت دماؤه بدماء شهدائنا في غزة ولبنان وسائر ميادين الصمود، لتؤكد وحدة المصير والموقف ضد العدو الصهيوني.

وختم : نتقدّم بخالص التعازي والمواساة إلى قيادة الجمهورية اليمنية، وإلى الإخوة في الحوثيين ، وإلى أبناء الشهيد وذويه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده برحمته، وأن يلهم ذويه ورفاقه جميل الصبر والسلوان.