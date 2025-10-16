بعد فترة من التكتم.. إسرائيل تكشف عن حيلة قتـ ل رئيس أركان الحوثي

كشفت فضائية "الحدث" في تقرير لها عن كيفية مقتل رجل الحوثي الثاني، محمد عبد الكريم الغماري، رئيس أركان ميليشيا الحوثي، بعدما أعلنت الميليشيا نبأ وفاته في وقت متأخر.

وكشف تقرير قناة "الحدث"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، قال لوسائل إعلام إسرائيلية، إن "الغماري" توفي متأثرا بإصابته في الغارات التي استهدفت حكومة الحوثي في صنعاء، في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، والتي قُتل فيها رئيس الحكومة وتسعة وزراء آخرون.

ويعد "الغماري" رئيس أركان ميليشيا الحوثي، أحد أبرز الشخصيات العسكرية للحوثيين، وهو أحد مؤسسي الجناح العسكري للحوثي، وخلفه يوسف المداني، وهو من مديرية وشحة التابعة لمحافظة حجة، ثاني منطقة نفوذ للحوثيين بعد سعدة.

وضعت إسرائيل، الغماري، والعاطفي وزير دفاع الحوثيين، على رأس قائمة المستهدفين لإشرافهم المباشر على إطلاق الصواريخ والمسيرات.

في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، نجا الغماري من قصف إسرائيلي استهدفه في منزل بصنعاء.



