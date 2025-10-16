قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
بفستان الأميرات.. جيهان الشماشرجي تتألق في مهرجان الجونة السينمائي
وصول وزير الثقافة ونجوم الفن لافتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33
أول ظهور لإيناس الدغيدي مع زوجها في مهرجان الجونة
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه.. وشركات النادي تحقق نجاحات كبيرة
ترامب: سألتقي بوتين في المجر لإنهاء الحرب الأوكرانية
النائب محمد أبو العينين: مجلس النواب استطاع تشريع أصعب القوانين
بعد فترة من التكتم.. إسرائيل تكشف عن حيلة قتـ ل رئيس أركان الحوثي
فتح: ذريعة عدم تسليم الجثامين محاولة من نتنياهو للتنصل من التزاماته
بعد فترة من التكتم.. إسرائيل تكشف عن حيلة قتـ ل رئيس أركان الحوثي

محمد شحتة

كشفت فضائية "الحدث" في تقرير لها عن كيفية مقتل رجل الحوثي الثاني، محمد عبد الكريم الغماري، رئيس أركان ميليشيا الحوثي، بعدما أعلنت الميليشيا نبأ وفاته في وقت متأخر.

وكشف تقرير قناة "الحدث"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، قال لوسائل إعلام إسرائيلية، إن "الغماري" توفي متأثرا بإصابته في الغارات التي استهدفت حكومة الحوثي في صنعاء، في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، والتي قُتل فيها رئيس الحكومة وتسعة وزراء آخرون.

ويعد "الغماري" رئيس أركان ميليشيا الحوثي، أحد أبرز الشخصيات العسكرية للحوثيين، وهو أحد مؤسسي الجناح العسكري للحوثي، وخلفه يوسف المداني، وهو من مديرية وشحة التابعة لمحافظة حجة، ثاني منطقة نفوذ للحوثيين بعد سعدة.

وضعت إسرائيل، الغماري، والعاطفي وزير دفاع الحوثيين، على رأس قائمة المستهدفين لإشرافهم المباشر على إطلاق الصواريخ والمسيرات.

في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، نجا الغماري من قصف إسرائيلي استهدفه في منزل بصنعاء.


 

