نتنياهو تعليقا على مقتل رئيس أركان الحوثيين: سنصل إلى الجميع

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه تم القضاء على رئيس أركان آخر من قادة الإرهاب – وفق تعبيره- في أشار إلى رئيس أركان قوات الحوثي للواء الركن محمد عبد الكريم الغماري الذي أعلنت جماعته مقتله في وقت سابق من اليوم الخميس.

وأضاف نتينياهو بحسب بيان مكتبه بأن رئيس أركان الحوثي هو أحد قادة الإرهاب الذين كانوا يهدفون إلى إيذائنا سنصل إليهم جميعًا.

وزعم أن يد دولة إسرائيل الحازمة ستصل إلى كل من يهدف إلى الإضرار بنا ويضع هدفه على تدمير إسرائيل.

وأعلنت قوات الحوثي المتمركزة في اليمن، أن يوسف المداني أصبح رئيسا جديدا للأركان خلفا للواء الركن محمد عبد الكريم الغماري.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال سيواصل تنفيذ هجمات ضد الحوثيين في المستقبل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: "أعلنت منظمة الحوثي الإرهابية، أن رئيس هيئة الأركان الحوثية الذي تعرض للضربة الأولى القوية التي أفشلت معظم قيادات الحوثيين في اليمن، قد لقي حتفه متأثراً بجراحه، لينضم بذلك إلى رفاقه المهزومين في محور الشر في أعماق الجحيم".

وأضاف كاتس: "قمت بزيارة "مقر الحوثيين" التابع لدائرة الاستخبارات العسكرية وشكرته لرئيس دائرة الاستخبارات العسكرية اللواء شلومي بيندر وبقية الدائرة على العمل الممتاز الذي قاموا به وسيواصلون القيام به ضد الحوثيين في المستقبل".

لقد اتخذنا إجراءات واسعة النطاق ضد الحوثيين لإزالة التهديدات الكبيرة - وسوف نفعل ذلك ضد أي تهديد في المستقبل.

وقال الحوثيون، في بيان لهم: “جولات الصراع مع العدو لم تنتهِ وسيتلقى العدو الصهيوني بما ارتكبه من جرائم جزاءه الرادع”.