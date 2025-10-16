وزير الخارجية: مصر تحرص على خلق مناخ إستثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال لقائه اليوم الخميس مع يوجيتا شارما الرئيسة الإقليمية لشركة "تاتا صنز Tata Sons" العاملة في مجال تجميع السيارات، أن الحكومة المصرية تحرص على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأعرب الوزير عبد العاطي ، خلال اللقاء ، عن تطلع مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الهندية في مُختلف القطاعات الصناعية، لا سيما تلك التي يحتاجها السوق المصري.

واستعرض الفرص الاستثمارية المُتميزة التي يتيحها الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن الحوافز التشريعية والمالية والمزايا النسبية المتعددة، حيث شدد على الأهمية التي توليها مصر لدور القطاع الخاص المحوري في التنمية.

من جانبها، استعرضت شارما أنشطة الشركة في الهند والعالم ، موضحة أن مجموعة "تاتا" مهتمة بتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصري، وتدرس حالياً فرصاً استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، وذلك في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر.

وأكدت أن المجموعة تثق في الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصري ، وتعتبر مصر مركزاً استراتيجياً للانطلاق نحو الأسواق الأفريقية والعربية، مشيرا الى إلتزام الشركة باستمرار وتعميق التعاون مع الحكومة المصرية.

رأش