حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الخارجية: مصر تحرص على خلق مناخ إستثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال لقائه اليوم الخميس مع يوجيتا شارما الرئيسة الإقليمية لشركة "تاتا صنز Tata Sons" العاملة في مجال تجميع السيارات، أن الحكومة المصرية تحرص على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأعرب الوزير عبد العاطي ، خلال اللقاء ، عن تطلع مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الهندية في مُختلف القطاعات الصناعية، لا سيما تلك التي يحتاجها السوق المصري.
واستعرض الفرص الاستثمارية المُتميزة التي يتيحها الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن الحوافز التشريعية والمالية والمزايا النسبية المتعددة، حيث شدد على الأهمية التي توليها مصر لدور القطاع الخاص المحوري في التنمية.
من جانبها، استعرضت شارما أنشطة الشركة في الهند والعالم ، موضحة أن مجموعة "تاتا" مهتمة بتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصري، وتدرس حالياً فرصاً استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، وذلك في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر.
وأكدت أن المجموعة تثق في الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصري ، وتعتبر مصر مركزاً استراتيجياً للانطلاق نحو الأسواق الأفريقية والعربية، مشيرا الى إلتزام الشركة باستمرار وتعميق التعاون مع الحكومة المصرية.
الدكتور بدر عبد العاطي الحكومة المصرية الفرص الاستثمارية

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

