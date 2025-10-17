احذر.. نصائح لتجنب الإنفلونزا الموسمية وتعرف على الأعراض المبكرة

مع بداية فصل الخريف وبداية العام الدراسي الجديد، بدأت حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي في التزايد الملحوظ، وهو ما دفع المختصين في مجال المناعة لإطلاق تحذيرات وتوصيات عاجلة، مؤكدين أن الفيروسات التنفسية وعلى رأسها البرد والإنفلونزا الموسمية قد تشهد انتشارًا واسعًا خلال هذه الفترة.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أشرف عقبة، استشاري المناعة، عن مجموعة من النصائح والإرشادات الصحية التي تُمكّن المواطنين من مواجهة هذه الموجة بوعي وفعالية، مشددًا على أهمية الوقاية الشخصية والتطعيمات الموسمية.

الفيروسات التنفسية تطرق الأبواب

وأوضح الدكتور أشرف عقبة، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أمراض الجهاز التنفسي العلوي عادة ما تنتشر مع تغيرات الطقس، مشيرًا إلى أن الخريف يُعد بيئة خصبة لانتقال الفيروسات مثل:

فيروس الإنفلونزا الموسمية

فيروس كورونا

الفيروسات المسببة للبرد والزكام

وأكد أن هذه الفيروسات تُصيب الجهاز التنفسي العلوي وتنتقل بسهولة عبر التجمعات والزحام، ما يبرر ارتفاع الحالات مع العودة إلى المدارس والمكاتب.

الراحة المنزلية.. ضرورة صحية ومسؤولية مجتمعية

أحد أهم التوصيات التي شدد عليها "عقبة" كانت أهمية منح المصاب بالبرد أو الإنفلونزا إجازة منزلية.

وذلك لسببين أساسيين:

تمكين الجسم من التعافي والراحة.

منع نقل العدوى إلى الآخرين، خصوصًا في أماكن العمل أو الدراسة.

وأشار إلى أن تجاهل هذه النصيحة قد يؤدي إلى سلسلة عدوى متواصلة، خاصةً في ظل التجمعات الكثيفة.

التطعيم السنوي.. وسيلتك الأفضل للحماية

وأكد استشاري المناعة أن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لا يزال هو الوسيلة الأكثر فعالية في الوقاية من الإصابة أو تقليل حدة الأعراض في حال حدوث العدوى.

وأشار إلى أن

كبار السن

الأطفال

أصحاب الأمراض المزمنة (مثل مرضى القلب والسكر والجهاز التنفسي)

هم الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة ويُوصى بتطعيمهم سنويًا دون تردد.

4 نصائح ذهبية لموسم صحي وآمن

واختتم الدكتور أشرف عقبة تصريحاته بتقديم حزمة من النصائح الوقائية التي يجب اتباعها خلال هذا الموسم:

الابتعاد عن الزحام قدر الإمكان، خاصة في الأماكن المغلقة.

التهوية الجيدة للمنزل والفصول الدراسية والمكاتب.

تغذية متوازنة تحتوي على الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات.

غسل اليدين باستمرار وعدم ملامسة الوجه قبل التأكد من النظافة.

الوعي هو خط الدفاع الأول

في ظل الأوضاع الصحية المتغيرة، يبقى الوعي المجتمعي هو السلاح الأهم لمواجهة أي موجة فيروسية.

احرص على متابعة صحتك وصحة من حولك، ولا تستهين بأعراض بسيطة قد تكون مؤشرًا لبداية عدوى موسمية.