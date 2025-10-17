الطقس اليوم.. خريفي وأمطار تلطف أجواء السواحل والقاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، الجمعة، هو خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الطقس اليوم الجمعة خريفي

خلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

أما عن درجات الحرارة اليوم المتوقعة، خلال حالة الطقس الخريفي، تكون كما يلي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 29، الصغرى 19

السواحل الشمالية: العظمى 28، الصغرى 18

جنوب الصعيد: العظمى 39، الصغرى 23

أمطار على السواحل وسحب في القاهرة

شهد الطقس اليوم، في الصباح الباكر، نشاط شبورة مائية من (8:4 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم، فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتظهر بعض السحب المنخفضة خلال الطقس اليوم، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

رياح تلطف أجواء الجنوب

كما يشهد الطقس اليوم، نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على فترات متقطعة.

ويتأثر الطقس اليوم، أيضا بنشاط رياح على بعض المناطق من خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح هناك من (40:60 كم/س) وارتفاع الأمواج من (2:3) متر.