فرص عمل جديدة.. "العمل" توفر 2914 وظيفة في 72 شركة خاصة لشباب 13 محافظة
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 24 يتخطى الـ 6500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
تلفزيون الصين المركزي يعلن ‌‏استقالة رئيس الوزراء المنغولي زندان شاتار
زيادة أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبات التلاعب في أجرة المواصلات
الصليب الأحمر: غزة تغرق في المعاناة.. وطوابير المياه والغذاء لا تنتهي
كاتس يوعز بوضع إشارات عند حدود الخط الأصفر في غزة
جيش الاحتلال يضع علامات عند الخط الأصفر في غزة
التأمين الصحي الشامل: نتكفل بتكلفة العمليات للمواطن ولو وصلت مليون جنيه
خاص بأسر الضحايا.. توصيات دولية جديدة حول حوادث الطائرات
نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات ضد إيران
أخبار البلد

الطقس اليوم.. خريفي وأمطار تلطف أجواء السواحل والقاهرة

حالة الطقس اليوم الجمعة
حالة الطقس اليوم الجمعة
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، الجمعة، هو خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الطقس اليوم الجمعة خريفي

خلال ساعات الليل، يكون الطقس اليوم، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

أما عن درجات الحرارة اليوم المتوقعة، خلال حالة الطقس الخريفي، تكون كما يلي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 29، الصغرى 19

السواحل الشمالية: العظمى 28، الصغرى 18

جنوب الصعيد: العظمى 39، الصغرى 23

أمطار على السواحل وسحب في القاهرة

شهد الطقس اليوم، في الصباح الباكر، نشاط شبورة مائية من (8:4 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم، فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتظهر بعض السحب المنخفضة خلال الطقس اليوم، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

رياح تلطف أجواء الجنوب 

كما يشهد الطقس اليوم، نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على فترات متقطعة.

ويتأثر الطقس اليوم، أيضا بنشاط رياح على بعض المناطق من خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح هناك من (40:60 كم/س) وارتفاع الأمواج من (2:3) متر.

الطقس اليوم هيئة الأرصاد درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

