انطلاق البطولة الدولية لقفز الموانع بملاعب وادي الفروسية في الفسطاط.. فيديو

انطلقت على ملاعب وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية بمنطقة عين الحياة بالفسطاط فعاليات اليوم الأول لمنافسات البطولة الدولية لقفز الموانع بالتنسيق مع الاتحادين المصري والدولى للفروسية والتي تقام فعالياتها على مدار أربعة أيام بمشاركة 190 فارس وفارسة من مختلف دول العالم من بينها دول أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وشهد اليوم منافسات كبيره بين الفرسان المتنافسين على المراكز الأولى في جميع الارتفاعات خاصة ما يتمتع به الوادي من ملاعب ذات مقاييس عالميه تساعد علي ابراز مهارات الفرسان فضلا عن التجهيزات الخاصة بالبطولة.



