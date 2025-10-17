طرق الاستعلام وعمل تظلم على مخالفات المرور 2025

يواصل عدد كبير من أصحاب السيارات في مختلف المحافظات البحث عن طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2025، في ظل حرصهم على متابعة سجل المخالفات المرورية الخاصة بهم بشكل دوري، دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة للتيسير على المواطنين.

مخالفات المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور لتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة، تتيح لقائدي المركبات معرفة قيمة المخالفات المسجلة عليهم إلكترونيا، مع إمكانية التظلم في حال وجود أي مخالفة مسجلة بالخطأ، بما يعزز الشفافية ويسهل الحصول على الخدمة دون عناء الانتظار أو التكدس في المكاتب الحكومية.

وأتاحت الإدارة العامة للمرور عبر موقع النيابة العامة للخدمات الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة، من خلال إدخال رقم السيارة أو رخصة القيادة، حيث يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية لإتمام الاستعلام:

الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني.

الضغط على خيار الاستعلامات ثم اختيار مخالفات رخص المركبات .

إدخال رقم رخصة القيادة أو رقم السيارة في الخانات المخصصة.

الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات لتظهر فورا جميع المخالفات المسجلة.

كيفية عمل تظلم علي مخالفات المرور

ويستطيع المواطن أيضا عبر الموقع ذاته تقديم تظلم إلكتروني في حال رصد أي مخالفة يعتقد أنها غير صحيحة، حيث تتيح النيابة العامة للمرور خدمة التظلمات الرقمية، التي يمكن الوصول إليها بخطوات بسيطة تشمل:

الدخول إلى موقع النيابة العامة واختيار التظلمات .

تحديد نوع التظلم سواء على رخص القيادة أو رخص المركبات.

إدخال الرقم القومي ثم الاطلاع على تفاصيل المخالفات.

تحديد المخالفة المطلوب التظلم عليها والضغط على أيقونة تظلم .

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لاستكمال الطلب.

إدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على إرسال الطلب .

وعقب استكمال الخطوات، يظهر إيصال تظلم يحتوي على رقم متابعة خاص، يمكن الاحتفاظ به لمتابعة نتيجة التظلم لاحقا، حيث يتم إرسال الرد النهائي على الطلب عبر رسالة نصية إلى الهاتف المسجل.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن هذه الخدمات الإلكترونية تأتي ضمن خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية، لتطوير منظومة المرور وتسهيل الحصول على الخدمات بشكل أسرع وأكثر دقة، بما يواكب التطور التكنولوجي ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المواطنين.