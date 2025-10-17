قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفصائل الفلسطينية تشكر مصر وقطر وتركيا لجهودهم في وقف الحرب
السعودية .. ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
إيناس الدغيدي عن معرض يسرا في الجونة: مبروك والدور على إلهام شاهين|فيديو
الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والادارية نموذج في الالتزام والكفاءة
كوثر محمود: نجهز لاعتماد عدد من المؤسسات الصحية لتدريب التمريض في مصر
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين
الخطيب : حققنا نجاحات كبيرة .. و الأهلي غني بأبناءه المخلصين
وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء الهند.. ويؤكد أهمية تنفيذ وقف الحرب بغزة
أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
الخطيب: حققنا نجاحات كبيرة.. والأهلي غني بأبنائه المخلصين
المشاط: يجب بناء هيكل جديد لتمويل التنمية يقوم على الشراكات المبتكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طرق الاستعلام وعمل تظلم على مخالفات المرور 2025

مخالفات المرور
مخالفات المرور
محمد غالي

يواصل عدد كبير من أصحاب السيارات في مختلف المحافظات البحث عن طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2025، في ظل حرصهم على متابعة سجل المخالفات المرورية الخاصة بهم بشكل دوري، دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة للتيسير على المواطنين.

مخالفات المرور

الاستعلام عن مخالفات المرور

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور لتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة، تتيح لقائدي المركبات معرفة قيمة المخالفات المسجلة عليهم إلكترونيا، مع إمكانية التظلم في حال وجود أي مخالفة مسجلة بالخطأ، بما يعزز الشفافية ويسهل الحصول على الخدمة دون عناء الانتظار أو التكدس في المكاتب الحكومية.

وأتاحت الإدارة العامة للمرور عبر موقع النيابة العامة للخدمات الإلكترونية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة، من خلال إدخال رقم السيارة أو رخصة القيادة، حيث يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية لإتمام الاستعلام:

الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني.
الضغط على خيار  الاستعلامات  ثم اختيار  مخالفات رخص المركبات .
إدخال رقم رخصة القيادة أو رقم السيارة في الخانات المخصصة.
الضغط على أيقونة  إجمالي المخالفات  لتظهر فورا جميع المخالفات المسجلة.

كيفية عمل تظلم علي مخالفات المرور

ويستطيع المواطن أيضا عبر الموقع ذاته تقديم تظلم إلكتروني في حال رصد أي مخالفة يعتقد أنها غير صحيحة، حيث تتيح النيابة العامة للمرور خدمة التظلمات الرقمية، التي يمكن الوصول إليها بخطوات بسيطة تشمل:

الدخول إلى موقع النيابة العامة واختيار  التظلمات .
تحديد نوع التظلم سواء على رخص القيادة أو رخص المركبات.
إدخال الرقم القومي ثم الاطلاع على تفاصيل المخالفات.
تحديد المخالفة المطلوب التظلم عليها والضغط على أيقونة  تظلم .
قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لاستكمال الطلب.
إدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على  إرسال الطلب .

وعقب استكمال الخطوات، يظهر إيصال تظلم يحتوي على رقم متابعة خاص، يمكن الاحتفاظ به لمتابعة نتيجة التظلم لاحقا، حيث يتم إرسال الرد النهائي على الطلب عبر رسالة نصية إلى الهاتف المسجل.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن هذه الخدمات الإلكترونية تأتي ضمن خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية، لتطوير منظومة المرور وتسهيل الحصول على الخدمات بشكل أسرع وأكثر دقة، بما يواكب التطور التكنولوجي ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المواطنين.

أصحاب السيارات طرق الاستعلام عن مخالفات المرور المخالفات المرورية وحدات المرور وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور موقع النيابة العامة الاستعلام عن المخالفات المرورية تقديم تظلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

انابيب البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

ترشيحاتنا

اسعاف ارشيفيه

مصرع شقيقين في حادث مروري بالوادى الجديد

لقاء محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يصرف مكافآت مالية وعينية لعدد من عمال النظافة

جهود محافظة أسوان

فى أسوان..إنتظام السيرفيس ومحطات الوقود والإلتزام بالتعريفة الجديدة

بالصور

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد