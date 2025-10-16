في حملة للعلاج الحر ببني سويف.. غلق وتشميع مركز حضانات بالواسطى لمخالفة اشتراطات الترخيص



أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة ،مع امتداد تلك الحملات للقرى والعزب ، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام الذي يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بتنظيم حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطى ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها وذلك بالتنسيق مع فرع جهاز حمايه المستهلك برئاسة أحمد مصطفي دهشان.

حيث قامت الحملة بغلق مركز للحضانات لمخالفته اشتراطات الترخيص وعدم اتباع سياسة مكافحة العدوى و تم تشميع المركز بالشمع الاحمر و تم اتخاذ الاجراءات القانونيه وذلك طبقا للقانون ٥١ لسنه ١٩٨١ و المعدل بالقانون ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، وذلك بمشاركة أعضاء الحملة : ،د .كريم احمد د .ناردين عبد الحاكم مساعدي مدير اداره العلاج الحر و محمود محمد عضو جهاز حماية المستهلك.