يرتديان ملابس نسائية.. القبض على شابين يُمارسان أعمال الفجور بأكتوبر |تفاصيل
شيخ الأزهر يستقبل السَّفير الإماراتي الجديد لدى القاهرة ويبحثان تعزيز التعاون
نصدق مين؟!.. الزمالك يلوح بـ المستندات وزيزو يبرئ نفسه .. إيه الحكاية
توخيل: استبعاد بيلينجهام من إنجلترا ليس عقابا.. وسأتحدث معه
حملة شعبية تونسية لجمع مليون توقيع لتجريم التطبيع مع إسرائيل
وكيل الأزهر : قواتنا المسلحة الآن تخوض معركة التنمية وبناء الوطن
ألف دولار فقط| زيزو يبرئ نفسه فى أزمة إعلانات الزمالك.. ماذا قال؟
قانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذن
تساقط الشعر يكشف عن أسرار بجسمك .. تعرفي عليها
كامل الوزير: مصانع الحديد والأسمنت جاهزة للمشاركة في إعادة إعمار غزة
مش هتنازل عن حقي .. "زيزو" يكشف تفاصيل عقده مع الزمالك كاملا
وزير الرياضة الفلسطيني: إسرائيل دمرت 289 منشأة رياضية في غزة
محافظات

توزيع لحوم بلدي مجانًا على 200 أسرة بقرية أفوه بالواسطى شمال بني سويف

في إطار دعم ومساندة الأسر الأولي بالرعاية، نجحت جمعية الأورمان فى توزيع  200 كيلو لحوم بلدى مجانًا علي 200 أسرة ضمن الاسر الأولي بالرعاية بقرية افوه بمركز الواسطي فى محافظة بني سويف.

وشدد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هانى غنيم، على أهمية تضافر جميع الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، وتوفير متطلباتهم، والتخفيف عن كاهل غير القادرين،  ورسم الضحكة على وجوه الأسر المستفيدة وإدخال البهجة والسرور عليهم .


من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الاسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي. 


واضاف أن التوزيع تم تحت رعاية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ونجوع المحافظة، لافتا إلى أن التوزيع جاء ضمن منظومة العمل الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية في مجالات علاج مرضى العيون، والقلب، ومرضى السرطان.
 

الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نفذت عددًا هائلًا من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالى محافظة بني سويف الأكثر احتياجا، ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها وتوقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان القرى الأكثر احتياجًا في مجالات العيون والقلب وإجراء الجراحات المطلوبة لهم، ومستمرون في تقديم كافة تلك الخدمات لأهالينا على مستوى الجمهورية.

بني سويف اورمان بني سويف الواسطي

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

صورة أرشيفية

رئيس الوزراء الفلسطيني: للسلطة الحق بإدارة غزة ضمن إطار سيادة دولة مستقلة

صورة أرشيفية

تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة

المتحف المصري الكبير

افتتاح المتحف المصري الكبير.. تقنيات ذكية تضع مصر على الخريطة العالمية

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

