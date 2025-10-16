توزيع لحوم بلدي مجانًا على 200 أسرة بقرية أفوه بالواسطى شمال بني سويف

في إطار دعم ومساندة الأسر الأولي بالرعاية، نجحت جمعية الأورمان فى توزيع 200 كيلو لحوم بلدى مجانًا علي 200 أسرة ضمن الاسر الأولي بالرعاية بقرية افوه بمركز الواسطي فى محافظة بني سويف.

وشدد محافظ بني سويف، الدكتور محمد هانى غنيم، على أهمية تضافر جميع الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، وتوفير متطلباتهم، والتخفيف عن كاهل غير القادرين، ورسم الضحكة على وجوه الأسر المستفيدة وإدخال البهجة والسرور عليهم .



من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الاسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.



واضاف أن التوزيع تم تحت رعاية وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف، والجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ونجوع المحافظة، لافتا إلى أن التوزيع جاء ضمن منظومة العمل الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية في مجالات علاج مرضى العيون، والقلب، ومرضى السرطان.



الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نفذت عددًا هائلًا من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالى محافظة بني سويف الأكثر احتياجا، ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها وتوقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان القرى الأكثر احتياجًا في مجالات العيون والقلب وإجراء الجراحات المطلوبة لهم، ومستمرون في تقديم كافة تلك الخدمات لأهالينا على مستوى الجمهورية.