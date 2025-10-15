قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو
حماس: التزمنا باتفاق تبادل الأسرى وسلمنا كل ما لدينا من أحياء وجثامين يمكن الوصول إليها
كامل الوزير: نتطلع لضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في صناعة الألومنيوم
بسمة وهبة: اعتراف معاريف بدورنا في اتفاق غزة تأكيد على قوة الدبلوماسية المصرية
رئاسة الجمهورية تنشر حصاد قمة شرم الشيخ للسلام .. فيديو
علاء الغطريفي: نحتاج لإعلام يعبر عن الشارع ويكون صوت الناس وليس السلطة
باحثة سياسية : جاهزية مصر كانت وراء نجاح قمة السلام في شرم الشيخ | فيديو
قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين شمال القدس
دعم للأونروا وإدانة الاحتلال.. ماذا طلبت فلسطين من الصين
أبو العينين: قمة السلام في شرم الشيخ تعادل نصر أكتوبر العسكري
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: جاهزون بخطط حكومية لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة
الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

نائب محافظ بني سويف يلتقى مدير فرع جهاز تنمية المشروعات لمناقشة تفاصيل مشاركة الجهاز في فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقى السيد "بلال حبش" نائب المحافظ ، بمكتبه ، الدكتور أشرف حسين مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ببني سويف،وذلك بحضور محمد سعد مدير وحدة الخدمات غير المالية بالجهاز، تنفيذًا لتكليف المهندس باسل رحمى رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، لعرض تفاصيل مشاركة الجهاز في فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية في نسخته الرابعة.

تناول اللقاء مناقشة أوجه الدعم التي يقدمها الجهاز ضمن مشاركته في المهرجان، والتي تضمنت خدمات تطوير المشروعات الزراعية، والتسويق، والامتياز التجاري، وخدمات التصدير، بالإضافة إلى إعداد دراسات جدوى للشركات الناشئة العاملة في مجال النباتات الطبية والعطرية.

رحب نائب المحافظ بمشاركة الجهاز في فعاليات المهرجان، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم جهود الدولة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتمكين الشباب والمستثمرين من إقامة مشروعات واعدة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، لاسيما في مجال النباتات الطبية والعطرية الذي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للتنمية الزراعية والصناعية بالمحافظة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

نشأت عبد العليم

«الإصلاح والنهضة»: قمة السيسي والبرهان محطة استراتيجية تؤكد وحدة السودان ووحدة مصالح النيل

أيمن محسب

محسب مرشحا بالقائمة الوطنية عن المنوفية في انتخابات النواب 2025

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر: تضحيات الشهداء كانت الأساس في استقرار الدولة وأمنها

مافيهاش دقيق.. طريقة عمل بيتزا الجبنة القريش للريجيم

سعر ومواصفات لينك آند كو 02 الكهربائية

تعرف على سعر ومواصفات أكثر عربية ترخيصا في مصر.. صور

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

