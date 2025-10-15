نائب محافظ بني سويف يلتقى مدير فرع جهاز تنمية المشروعات لمناقشة تفاصيل مشاركة الجهاز في فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقى السيد "بلال حبش" نائب المحافظ ، بمكتبه ، الدكتور أشرف حسين مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ببني سويف،وذلك بحضور محمد سعد مدير وحدة الخدمات غير المالية بالجهاز، تنفيذًا لتكليف المهندس باسل رحمى رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، لعرض تفاصيل مشاركة الجهاز في فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية في نسخته الرابعة.

تناول اللقاء مناقشة أوجه الدعم التي يقدمها الجهاز ضمن مشاركته في المهرجان، والتي تضمنت خدمات تطوير المشروعات الزراعية، والتسويق، والامتياز التجاري، وخدمات التصدير، بالإضافة إلى إعداد دراسات جدوى للشركات الناشئة العاملة في مجال النباتات الطبية والعطرية.

رحب نائب المحافظ بمشاركة الجهاز في فعاليات المهرجان، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم جهود الدولة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتمكين الشباب والمستثمرين من إقامة مشروعات واعدة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، لاسيما في مجال النباتات الطبية والعطرية الذي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للتنمية الزراعية والصناعية بالمحافظة.