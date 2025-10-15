أوقاف بني سويف تختتم أسبوعها الثقافي بعنوان "سماحة الإسلام ووسطية الدعوة ونبذ التطرف"

اختتمت مديرية أوقاف بني سويف تنفيذا لتوجيهاتٍ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف بني سويف، ومتابعة الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة، والشيخ رجب حسين مدير الإدارات، فعاليات الأسبوع الثقافي الذي أُقيم بمسجد علي بن أبي طالب شرق النيل، تحت عنوان: "سماحة ووسطية الإسلام ونبذه لكل مظاهر التطرف."

جاء الختام بحضور الأستاذ الدكتور عبد التواب حسن أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر ببني سويف، والأستاذ الدكتور مبروك عبد العظيم أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة بني سويف، وكوكبة من الأئمة والدعاة وجمع غفير من رواد المسجد والمواطنين.

وفي كلمته، أكد الدكتور عبد التواب حسن أن الإسلام دين الرحمة والاعتدال، وأن الوسطية هي السمة الأصيلة في دعوة النبي ﷺ، محذرًا من التطرف والغلو الذي يسيء لصورة الدين، داعيًا الشباب إلى التمسك بالعلم الصحيح والفهم المستنير لكتاب الله وسنة رسوله.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور مبروك عبد العظيم أن الشريعة الإسلامية قائمة على مقاصد سامية تهدف إلى حفظ النفس والعقل والدين والمال والعِرض، وأنها جاءت لترسيخ قيم العدالة والرحمة، مؤكدًا أن الفكر الوسطي هو السبيل الحقيقي لبناء المجتمعات المتماسكة الآمنة.

وفي ختام الفعاليات، وجّهت مديرية أوقاف بني سويف الشكر لجميع المشاركين والحضور، مؤكدة أن هذه اللقاءات تأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع.