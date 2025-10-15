قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف بني سويف تختتم أسبوعها الثقافي بعنوان "سماحة الإسلام ووسطية الدعوة ونبذ التطرف"

اوقاف بني سويف
اوقاف بني سويف

 اختتمت مديرية أوقاف بني سويف تنفيذا لتوجيهاتٍ   الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف بني سويف، ومتابعة الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة، والشيخ رجب حسين مدير الإدارات، فعاليات الأسبوع الثقافي الذي أُقيم بمسجد علي بن أبي طالب شرق النيل، تحت عنوان: "سماحة ووسطية الإسلام ونبذه لكل مظاهر التطرف."

جاء الختام بحضور الأستاذ الدكتور عبد التواب حسن أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر ببني سويف، والأستاذ الدكتور مبروك عبد العظيم أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة بني سويف، وكوكبة من الأئمة والدعاة وجمع غفير من رواد المسجد والمواطنين.

وفي كلمته، أكد  الدكتور عبد التواب حسن أن الإسلام دين الرحمة والاعتدال، وأن الوسطية هي السمة الأصيلة في دعوة النبي ﷺ، محذرًا من التطرف والغلو الذي يسيء لصورة الدين، داعيًا الشباب إلى التمسك بالعلم الصحيح والفهم المستنير لكتاب الله وسنة رسوله.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور مبروك عبد العظيم أن الشريعة الإسلامية قائمة على مقاصد سامية تهدف إلى حفظ النفس والعقل والدين والمال والعِرض، وأنها جاءت لترسيخ قيم العدالة والرحمة، مؤكدًا أن الفكر الوسطي هو السبيل الحقيقي لبناء المجتمعات المتماسكة الآمنة.

وفي ختام الفعاليات، وجّهت مديرية أوقاف بني سويف الشكر لجميع المشاركين والحضور، مؤكدة أن هذه اللقاءات تأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية في المجتمع.

بني سويف اوقاف بني سويف الفشن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

معبر رفح

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

هالة صدقي

تهشم سيارة الفنانة هالة صدقي في حادث تصادم بالشيخ زايد

بالصور

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

مازدا
مازدا
مازدا

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

سكر
سكر
سكر

فيديو

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد