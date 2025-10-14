بني سويف تستقبل فوجًا سياحيًا من ألمانيا وبريطانيا وأيرلندا

استقبلت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، فوجًا سياحيًا يضم عددًا من الزائرين من وبريطانيا وأيرلندا، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنشيط السياحة وتعزيز مكانتها على الخريطة السياحية.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الكورنيش الدكتور شريف حنفي - في بيان اليوم - إن الفوج قام بجولة تضمنت زيارة الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث استمتع السائحون بالأجواء النيلية الخلابة والمناظر الطبيعية، بجانب التعرف على أبرز معالم المدينة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.

وأضاف أن استقبال الأفواج السياحية يتم تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم الذي يولي قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطط التنمية الشاملة من خلال تطوير الخدمات السياحية وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار.

وأكد أن تكرار هذه الزيارات السياحية يعكس نجاح استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقتها المحافظة ضمن استراتيجيتها التنموية المحلية العامة، والتي تتضمن 6 قطاعات اقتصادية من بينها قطاع السياحة.

ولفت إلى أن المحافظ تبنى استراتيجية طموحة لمدة 5 سنوات لتنمية هذا القطاع؛ بهدف وضع بني سويف في مكانة متميزة على الخريطة السياحية المحلية والدولية.

وعلى صعيد آخر، ذكرت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف أن جمعية الأورمان تمكنت من توزيع 650 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى كفردرويش وزرابى الحيبة والقضابي بمركز الفشن.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية ولإدخال روح البهجة عليهم والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي؛ للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأوضحت المديرية أن جمعية الأورمان نفذت عددًا هائلًا من الخدمات والمشروعات الخيرية لخدمة الأكثر احتياجًا ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها توقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان القرى الأكثر احتياجًا، بجانب إجراء الجراحات المطلوبة مثل عمليات القلب المفتوح وغيرها.