"تحقيق اهداف التنمية المستدامة"..ندوة بـ صيدلة بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، نظمت كلية الصيدلة، ندوة توعوية بعنوان " تحقيق أهداف التنمية المستدامة " جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة شهيرة فوزي المنشاوي عميد الكلية ، والدكتورة إجلال عبد الحميد وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، حيث حاضر الندوة الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامه بالجامعة.



وأوضح الدكتور طارق علي، أن هذه الندوة تأتى في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة لدمج محاور التنمية المستدامة في صميم العمل الأكاديمي والإداري بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي أهمية قصوى لرفع الوعي المجتمعي والطلابي بأهداف التنمية المستدامة. ومؤكداً أن الهدف الأساسي هو تخريج جيل واعٍ ومؤهل يمتلك الأدوات اللازمة للمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الشاملة، بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030". وشدد على أن الإدارة الجامعية تعمل بشكل مستمر على توجيه البحث العلمي والمبادرات الطلابية لخدمة قضايا الاستدامة.

كما أكد رئيس الجامعة أن تنظيم مثل هذه الندوات يهدف إلى إعداد خريج قادر على المنافسة والمساهمة الفعالة في تحقيق "رؤية مصر 2030". وقد أشاد رئيس الجامعة بدور كلية الصيدلة الفعال في تنظيم هذه الندوات التوعوية التي تعكس التزام الكلية بقضايا البيئة والمجتمع.