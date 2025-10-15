قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
حماس تسلم جثـ تين من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر
الفنان أحمد عبدالعزيز: الشر جزء من تكوين الحياة ووجوده ضروري لتحقيق التوازن الكوني|فيديو
أهمية كلمة الله في حياة المؤمن.. البابا تواضروس يحلل المزمور التاسع عشر في عظة الأربعاء
مدبولي: مصر بقيادتها وشعبها وقواتها المسلحة تؤدي واجبها إزاء القضية الفلسطينية بمنتهى القوة والشفافية والشرف
شريف عامر: تصريحات ترامب حول غزة مناورة.. ونتنياهو خاص معارك على كل الجبهات
محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة
ركيزة أساسية لبناء المجتمعات.. جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للمُعلم
في اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يشيد بتوقيع اتفاقية إنهاء الحرب في غزة
محافظات

نائب محافظ بني سويف يتفقد فعاليات ثقافية وفنية ضمن استعدادات مهرجان النباتات الطبية والعطرية

ممشي النيل السياحي
ممشي النيل السياحي
بني سويف : محمد عبدالحليم

تواصلت مساء اليوم الأربعاء فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، والتي تُقام هذا العام تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية"، حيث شهد بلال حبش نائب المحافظ عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية التي أُقيمت بالممشى السياحي بمدينة بني سويف، في إطار الاستعداد لانطلاق المهرجان رسميًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الفعاليات التمهيدية للمهرجان وإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة للمشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية التي تُبرز الهوية البصرية والحضارية لبني سويف، ودعم مبادرة جعلها مركزًا لإنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية.

وتضمنت الفعاليات التي تابعها نائب المحافظ عروضًا فنية لفرق قصر ثقافة بني سويف ومديرية الشباب والرياضة، إلى جانب مسابقات كشفية وسمر كشفي بمشاركة مجموعة من طلاب المدارس وأعضاء الكشافة، الذين قدموا فقرات استعراضية وأناشيد وطنية نالت إعجاب الحضور.

وأكد نائب المحافظ خلال تفقده الفعاليات أن هذه الأنشطة تأتي في إطار توجيهات محافظ بني سويف بتفعيل المشاركة المجتمعية في الترويج للمهرجان، باعتباره حدثًا تنمويًا وسياحيًا يرسخ مكانة المحافظة كمركز استثماري واعد في مجال النباتات الطبية والعطرية، مشيدًا بجهود الجهات المشاركة في التنظيم، لا سيما الشباب والرياضة، وقصر الثقافة، والمجلس الاستشاري للشباب.

وشهدت الفعاليات حضور عدد من القيادات التنفيذية والشبابية، وأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان، إلى جانب مشاركة واسعة من الجمهور الذي تفاعل مع الفقرات الفنية والثقافية التي أضفت أجواءً من البهجة على الممشى السياحي.

ويُذكر أن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان تُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنطلق رسميًا يوم السبت 18 أكتوبر 2025، بمشاركة موسعة من الوزارات والهيئات والجامعات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بقطاع النباتات الطبية والعطرية.

وتجدد محافظة بني سويف دعوتها للراغبين في التسجيل والمشاركة بمهرجان النباتات الطبية والعطرية عبر الروابط التالية:

• الموقع الرسمي للمهرجان: https://maps-bns.com

• رابط التسجيل والمشاركة (زائر – عارض – متحدث – متطوع – تغطية إعلامية): https://maps-bns.com/ar#registration

• رابط تقديم المقترحات: https://maps-bns.com/#proposal-submission

• رابط المشاركة في الأنشطة والمسابقات: https://maps-bns.com/ar/activities


 

بني سويف محافظة بني سويف مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببني سويف

