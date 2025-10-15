نائب محافظ بني سويف يتفقد فعاليات ثقافية وفنية ضمن استعدادات مهرجان النباتات الطبية والعطرية

تواصلت مساء اليوم الأربعاء فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، والتي تُقام هذا العام تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية"، حيث شهد بلال حبش نائب المحافظ عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية التي أُقيمت بالممشى السياحي بمدينة بني سويف، في إطار الاستعداد لانطلاق المهرجان رسميًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الفعاليات التمهيدية للمهرجان وإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة للمشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية التي تُبرز الهوية البصرية والحضارية لبني سويف، ودعم مبادرة جعلها مركزًا لإنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية.

وتضمنت الفعاليات التي تابعها نائب المحافظ عروضًا فنية لفرق قصر ثقافة بني سويف ومديرية الشباب والرياضة، إلى جانب مسابقات كشفية وسمر كشفي بمشاركة مجموعة من طلاب المدارس وأعضاء الكشافة، الذين قدموا فقرات استعراضية وأناشيد وطنية نالت إعجاب الحضور.

وأكد نائب المحافظ خلال تفقده الفعاليات أن هذه الأنشطة تأتي في إطار توجيهات محافظ بني سويف بتفعيل المشاركة المجتمعية في الترويج للمهرجان، باعتباره حدثًا تنمويًا وسياحيًا يرسخ مكانة المحافظة كمركز استثماري واعد في مجال النباتات الطبية والعطرية، مشيدًا بجهود الجهات المشاركة في التنظيم، لا سيما الشباب والرياضة، وقصر الثقافة، والمجلس الاستشاري للشباب.

وشهدت الفعاليات حضور عدد من القيادات التنفيذية والشبابية، وأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان، إلى جانب مشاركة واسعة من الجمهور الذي تفاعل مع الفقرات الفنية والثقافية التي أضفت أجواءً من البهجة على الممشى السياحي.

ويُذكر أن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان تُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنطلق رسميًا يوم السبت 18 أكتوبر 2025، بمشاركة موسعة من الوزارات والهيئات والجامعات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بقطاع النباتات الطبية والعطرية.

وتجدد محافظة بني سويف دعوتها للراغبين في التسجيل والمشاركة بمهرجان النباتات الطبية والعطرية عبر الروابط التالية:

• الموقع الرسمي للمهرجان: https://maps-bns.com

• رابط التسجيل والمشاركة (زائر – عارض – متحدث – متطوع – تغطية إعلامية): https://maps-bns.com/ar#registration

• رابط تقديم المقترحات: https://maps-bns.com/#proposal-submission

• رابط المشاركة في الأنشطة والمسابقات: https://maps-bns.com/ar/activities



