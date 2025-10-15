قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تستضيف المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة وتنفيذ خطة شاملة للتعافي المبكر
بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو
الخطر مازال قائما.. عمرو موسى: ما حدث مؤخرا أدى لأوضاع يمكن البناء عليها للتحرك نحو السلام
الأهرامات تضيء بأنغام التيكنو| حفلات عالمية تعيد مصر لصدارة السياحة والترفيه.. وحقيقة الطقوس الغريبة
بعد غلق الباب .. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن تفاصيل تلقي طلبات الترشح
ترامب: نريد من حماس أن تتخلى عن السلاح.. ولا يوجد سبب لتدخل الجيش الأمريكي في غزة
عمرو موسى: السلام في ذهن الكثير من الإسرائيليين يعني استسلام الطرف الآخر
سفير أنقرة بالقاهرة: أكثر من 10 آلاف طالب مصري يدرسون في تركيا
عوض تاج الدين يوجه تحذير عاجل للمواطنين بسبب الأمراض التنفسية
كامل الوزير: نقدم كل الدعم للشركات السعودية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بمصر
البابا تواضروس: كلمة الله تُنير وتُبهج القلب وتحول البيت إلى سماء
حماس تسلم جثـ تين من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر
محافظات

عميد كلية الخدمة الاجتماعية ببني سويف: الرئيس السيسي قاد العالم بحكمة نحو موقف موحد من أجل إنهاء الحرب

دكتور هنداوي عباللهي حسن
دكتور هنداوي عباللهي حسن
بني سويف : محمد عبدالحليم

وصف الدكتور هنداوي عبداللهي حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف قمة  شرم الشيخ  الدولية للسلام بأنها لحظة تاريخية فارقة اجتمع فيها قادة العالم على أرض مصر لإنهاء واحدة من أكثر الحروب دموية في العصر الحديث وهي الحرب في غزة.

وأكد" هنداوي " أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد العالم بحكمة نحو موقف موحد من أجل إنهاء الحرب مشيرا إلى أن صوت مصر بات محورًا للتوازن بين الشرق والغرب في ظل تصاعد التوترات الدولية وأن القاهرة لم تكتف بالدعوة إلى وقف إطلاق النار بل قدمت رؤية شاملة للعدالة السياسية والإنسانية في المنطقة.

وأضاف"عبداللهي"  أن الحضور الرفيع غير المسبوق لقادة العالم في شرم الشيخ يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدولة المصرية ودورها الريادي في صياغة مسارات السلام، مشددا على أن الرئيس السيسي أعاد للعالم يقينه بأن السعي للسلام ليس ضعفًا بل شجاعة نابعة من بصيرة التاريخ.

وقال إن مدينة شرم الشيخ تحولت من مجرد موقع جغرافي إلى منصة للضمير العالمي تنطلق منها مصر برسالة قوية لإنقاذ الإنسان من جنون الحرب ووهم القوة، مؤكدا أن ما تشهده القمة هو تتويج لجهود دبلوماسية وإنسانية بذلتها القيادة المصرية لإيقاف نزيف الدم وحماية الأرواح.

وبعث عميد الكلية ببرقية شكر وتهنئة باسمه وبإسم أساتذة الكلية وطلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عقد اتفاق السلام وإنهاء حرب غزة. معبرين عن تقديرهم وفخرهم بدوره الكبير في تحقيق سلام المنطقة والحفظ علي الأمن الإقليمي. 

بني سويف جامعة بني سويف خدمة اجتماعية بني سويف

طهى الطعام
اوبل أسترا ‏موديل 2005
التهابات المسالك البولية
سيارات أوتوماتيك
