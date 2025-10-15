عميد كلية الخدمة الاجتماعية ببني سويف: الرئيس السيسي قاد العالم بحكمة نحو موقف موحد من أجل إنهاء الحرب

وصف الدكتور هنداوي عبداللهي حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف قمة شرم الشيخ الدولية للسلام بأنها لحظة تاريخية فارقة اجتمع فيها قادة العالم على أرض مصر لإنهاء واحدة من أكثر الحروب دموية في العصر الحديث وهي الحرب في غزة.

وأكد" هنداوي " أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد العالم بحكمة نحو موقف موحد من أجل إنهاء الحرب مشيرا إلى أن صوت مصر بات محورًا للتوازن بين الشرق والغرب في ظل تصاعد التوترات الدولية وأن القاهرة لم تكتف بالدعوة إلى وقف إطلاق النار بل قدمت رؤية شاملة للعدالة السياسية والإنسانية في المنطقة.

وأضاف"عبداللهي" أن الحضور الرفيع غير المسبوق لقادة العالم في شرم الشيخ يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدولة المصرية ودورها الريادي في صياغة مسارات السلام، مشددا على أن الرئيس السيسي أعاد للعالم يقينه بأن السعي للسلام ليس ضعفًا بل شجاعة نابعة من بصيرة التاريخ.

وقال إن مدينة شرم الشيخ تحولت من مجرد موقع جغرافي إلى منصة للضمير العالمي تنطلق منها مصر برسالة قوية لإنقاذ الإنسان من جنون الحرب ووهم القوة، مؤكدا أن ما تشهده القمة هو تتويج لجهود دبلوماسية وإنسانية بذلتها القيادة المصرية لإيقاف نزيف الدم وحماية الأرواح.

وبعث عميد الكلية ببرقية شكر وتهنئة باسمه وبإسم أساتذة الكلية وطلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عقد اتفاق السلام وإنهاء حرب غزة. معبرين عن تقديرهم وفخرهم بدوره الكبير في تحقيق سلام المنطقة والحفظ علي الأمن الإقليمي.