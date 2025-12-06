بدء توافد الفنانين على حضور العرض الخاص لفيلم "الست"

يقام اليوم، السبت، العرض الخاص لفيلم “الست”، وذلك بإحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر.

ويحضر العرض الخاص مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم منى زكى وباقى أبطال الفيلم، قبل طرحة في السينمات يوم 10 ديسمبر الحالي.

فيلم الست

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.



بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري وغيرهم.



قصة فيلم الست

يركز فيلم "الست" على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر، وهو “فرط نشاط الغدة الدرقية”، الذي أثر على حياتها الفنية.