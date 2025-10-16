فعاليات طلابية ضمن استعدادات بني سويف لمهرجان النباتات الطبية والعطرية

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأهمية نشر الوعي البيئي والصحي بين طلاب المدارس، وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، نظم فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظة، برئاسة ألطاف رياض، عددًا من الفعاليات بالتعاون مع المدارس الثانوية الفنية للتمريض، تناولت موضوع النباتات الطبية والعطرية وإنجازات المحافظة في هذا المجال، ضمن استعدادات المحافظة لانطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية مطلع الأسبوع المقبل.

تضمنت الأنشطة تنفيذ مجموعة من الندوات التثقيفية حول أهمية النباتات الطبية والعطرية وطرق الاستفادة منها، حاضر فيها أساتذة من معهد النباتات الطبية والعطرية وأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بمدارس تمريض بنات بني سويف، الفشن، ببا، ناصر، الواسطي، سمسطا، ومدرسة بنين باروط.

كما تم تنظيم يوم بيئي شهد قيام الطلاب بزراعة شتلات من النباتات الطبية والعطرية داخل المدارس، إلى جانب إقامة مسابقة فنية عن أفضل عمل فني يعبر عن أهمية تلك النباتات، ومسابقة بحثية فاز فيها عدد من الطلاب المتميزين من مدارس بنين باروط وناصر وبني سويف وسمسطا.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات النسخة الرابعة من المهرجان تُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنطلق رسميًا يوم السبت المُقبل 18 أكتوبر 2025، بمشاركة موسعة من الوزارات والهيئات والجامعات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بقطاع النباتات الطبية والعطرية

