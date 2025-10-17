قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحب رخص وغرامات فورية.. عقوبات تواجه السائقين المخالفين لـ تعريفة الركوب

أسعار البنزين الجديدة
أسعار البنزين الجديدة
أميرة خلف

في خطوة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار حركة النقل والمواصلات بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، والتي تم تطبيقها صباح اليوم الجمعة، فرض القانون عقوبات مشددة تصل لسخب الرخصة من السائقين حال تلاعبهم في تعريفة الركوب.

عقوبات مخالفي تعريفة الركوب
في هذا الصدد، جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.


وتكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، - وفقا للقانون - غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.

وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.

وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.


الأسعار الجديدة للبنزين والسولار

بنزين 95 : 21 جنيهًا للتر

بنزين 92: 19.25 جنيه للتر

بنزين 80: 17.75 جنيه للتر

السولار: 17.5 جنيه للتر

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات

الأسواق أسعار البنزين أسعار بنزين السولار بنزين 92 بنزين 80 بنزين 95

