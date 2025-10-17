قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تلفزيون الصين المركزي يعلن ‌‏استقالة رئيس الوزراء المنغولي زندان شاتار
زيادة أسعار النقل البري 8% بعد رفع أسعار الوقود
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبات التلاعب في أجرة المواصلات
الصليب الأحمر: غزة تغرق في المعاناة.. وطوابير المياه والغذاء لا تنتهي
كاتس يوعز بوضع إشارات عند حدود الخط الأصفر في غزة
جيش الاحتلال يضع علامات عند الخط الأصفر في غزة
التأمين الصحي الشامل: نتكفل بتكلفة العمليات للمواطن ولو وصلت مليون جنيه
خاص بأسر الضحايا.. توصيات دولية جديدة حول حوادث الطائرات
نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات ضد إيران
أبرز مباريات اليوم الجمعة 17-10-2025 والقنوات الناقلة
صراع الموانئ| الصين تشعل الحرب الاقتصادية بعد فرض رسوم على السفن الأمريكية
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن واغتنم فضلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبات التلاعب في أجرة المواصلات

أسعار البنزين الجديدة
أسعار البنزين الجديدة
أميرة خلف

بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، شددت الحكومة على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الرسمية الجديدة لأجرة المواصلات، محذّرة من أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير قانوني أو استغلال المواطنين، وذلك من خلال تفعيل القانون و توقيع عقوبات صارمة بحق المخالفين لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق الركاب.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية من البنزين والسولار  اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة ، في خطوة تهدف لمواكبة التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية في سوق الطاقة.


الأسعار الجديدة للبنزين والسولار

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا
بنزين 92: 19.25 جنيه للتر بدلًا من 17.25 جنيه
بنزين 80: 17.75 جنيه للتر بدلًا من 15.75 جنيه
السولار: 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه
غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات

عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات


طبقا للقانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.

2- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.

3- كل سائق طلب أجرا أكثر من المقرر.

4- كل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.

5- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.

6ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

7ـ الاعتداء على رجال المرور.

8ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب .

أسعار الوقود أجرة المواصلات بنزين 80 بنزين 92 بنزين 95

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

البنزين

اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

البنزين

2 جنيه في اللتر.. أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة الجديدة

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

الدفاعات الجوية الروسية

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 61 مسيرة أوكرانية

بيرو

بيرو تعلن فرض حالة الطوارئ في العاصمة ليما

ديمتري دلياني

ديمتري دلياني لصدى البلد: تصريحات قادة الاحتلال بعد إعلان ترامب تكشف نيتهم

بالصور

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

اطلالات
اطلالات
اطلالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد