اقتصاد

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد الزيادة.. بقت بكام؟

البنزين
البنزين
ولاء عبد الكريم

أعلنت الحكومة بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية من البنزين والسولار  اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم، في خطوة تهدف لمواكبة التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية في سوق الطاقة. 

وجاءت هذه الزيادة ضمن سياسة تحريك الأسعار مع تثبيتها كحد أدنى لمدة عام كامل لضمان استقرار السوق المحلي وتقليل الفجوة بين التكلفة وسعر البيع.

تفاصيل الأسعار الجديدة للبنزين والسولار 

  • بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا
  • بنزين 92: 19.25 جنيه للتر بدلًا من 17.25 جنيه
  • بنزين 80: 17.75 جنيه للتر بدلًا من 15.75 جنيه
  • السولار: 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه
  • غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات

ضمان استقرار السوق المحلي

وأشارت الحكومة إلى أن قرار تحريك الأسعار يتزامن مع تثبيت أسعار البيع في السوق المحلي كحد أدنى لعام كامل، مع استمرار تشغيل معامل التكرير بطاقة قصوى، وسداد متأخرات الشركاء، وإقرار حوافز تشجيعية لهم، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية.

آفاق إنتاج الطاقة

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق استقرار نسبي في تكلفة المنتجات البترولية، وتقليل الفجوة بين أسعار البيع والأسعار العالمية، بما يحافظ على مصالح المستهلكين ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

