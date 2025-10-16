المواد البترولية : زيادة مرتقبة في أسعار البنزين بين 1.5 و2.5 جنيه للتر

قال حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك توقعات قوية بزيادة أسعار البنزين في مصر مع مراجعة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للأسعار المحلية، موضحًا أن الزيادة المتوقعة قد تتراوح بين جنيه ونصف إلى جنيهين ونصف للتر الواحد، وفقًا لتطورات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

سعر خام النفط عالميا

وأكد نصر فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن لجنة التسعير تعتمد في قراراتها على معايير فنية واقتصادية دقيقة، تشمل متوسط أسعار خام برنت في الأسواق العالمية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتكاليف الاستيراد والنقل والتكرير، فضلًا عن سعر الصرف المحلي، مشيرًا إلى أن مصر ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة دعم المنتجات البترولية، خاصة السولار الذي يُستخدم في تشغيل وسائل النقل والمصانع والمخابز، ما يجعل أي تعديل في الأسعار ضروريًا لتقليل الضغط على الموازنة العامة.

وأوضح رئيس الشعبة أن محطات الوقود تواجه حاليًا تحديات كبيرة في التشغيل والصيانة، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف العمولات المقررة لها، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في عمولات التوزيع ونولون النقل بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة دون خسائر.

مراعاة البعد الاجتماعى

وأشار نصر إلى أن أي زيادة جديدة في أسعار البنزين يجب أن تراعي البعد الاجتماعي وأحوال المواطنين، وأن تكون مدروسة بما لا يضيف أعباءً غير محتملة على الشرائح محدودة الدخل، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار السوق.

وأضاف أن الشعبة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة البترول، وأنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة رسميًا فور صدور قرار لجنة التسعير التلقائي، متوقعًا أن تكون هذه الزيادة – حال تطبيقها – هي الأخيرة خلال العام الجاري، إذا استقرت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.