مصر الأرخص عالميا في أسعار السولار مقارنة بالدول الأخرى

أكدت بيانات دولية، أن مصر جاءت ضمن أرخص الدول في أسعار السولار عالميًا، حيث بلغ سعر لتر السولار 15.5 جنيهًا (0.32 دولار)، لتتفوق على العديد من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية.

وفيما يلي قائمة أسعار السولار في الدول الأخرى مقارنه بمصر

مصر: 15.50 جنيهًا (0.32 دولار)

أثيوبيا: 38.36 جنيهًا (0.79 دولار)

أوغندا: 65.67 جنيهًا (1.35 دولار)

السنغال: 64.60 جنيهًا (1.33 دولار)

الكاميرون: 70.71 جنيهًا (1.46 دولار)

بوركينا فاسو: 57.72 جنيهًا (1.19 دولار)

نيجيريا: 32.83 جنيهًا (0.68 دولار)

المغرب: 56.89 جنيهًا (1.17 دولار)

الأردن: 46.85 جنيهًا (0.97 دولار)

قطر: 27.31 جنيهًا (0.56 دولار)

أسعار السولار فى السعودية

السعودية: 21.49 جنيهًا (0.44 دولار)

الإمارات: 35.79 جنيهًا (0.74 دولار)

هولندا: 95.59 جنيهًا (1.97 دولار)

اليونان: 98.02 جنيهًا (2.02 دولار)

إيطاليا: 91.81 جنيهًا (1.89 دولار)

فرنسا: 90.40 جنيهًا (1.86 دولار)

قبرص: 81.19 جنيهًا (1.67 دولار)

مصر الاقل سعرا فى السولار



وتبرز هذه البيانات أن مصر تحتفظ بمكانتها بين أقل الدول في أسعار السولار، بينما تتصدر هولندا واليونان وإيطاليا وفرنسا قائمة الدول الأعلى سعرًا عالميًا