سعر البنزين اليوم 17 سبتمبر 2025

يبحث الكثيرون عن أسعار البنزين اليوم الاربعاء في مصر ، حيث تشهد أسعار المحروقات استقرارًا واضحًا وتشمل البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات.

وكانت الحكومة قررت ثبيت الأسعار حتى شهر أكتوبر المقبل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التقلبات العالمية بأسواق الطاقة.

أسعار البنزين 17/9/2025

أكدت رئاسة الوزراء أن لجنة التسعير التلقائي كان من المقرر أن تعقد اجتماعها الدوري في يوليو الماضي، إلا أنه تم تأجيله 3 أشهر إضافية ليستمر العمل بالأسعار المعلنة في أبريل 2025 حتى أكتوبر، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية المواطن من أي زيادات جديدة محتملة.

أسعار البنزين اليوم

تواصل محطات الوقود بجميع المحافظات العمل بالأسعار المعتمدة دون أي تغيير، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا

سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا

سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار والغاز والمازوت

لم تشهد باقي أنواع المحروقات أي تغيير، حيث تواصل الأسعار استقرارها على النحو التالي:

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه



