الرئيس السيسي يؤكد لملك إسبانيا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
بيان رسمي .. الخطيب يحسم قرار ترشحه على رئاسة النادي الأهلي
صلاح سليمان: الأهلي سينافس بقوة على لقب الدوري هذا الموسم رغم تراجع نتائجه
تصعيد غير مسبوق يعوق تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
سعر البنزين اليوم 17 سبتمبر 2025
وزير السياحة يلتقي مجموعة من المؤثرين المصريين للمشاركة في حملة "إحنا مصر"
الرئيس السيسي وملك إسبانيا يناقشان الأوضاع في غزة ويدعوان لوقف فوري لإطلاق النار
تأجيل محاكمة طفل المرور و2 آخرين في التعدي على طالب بالمقطم لـ1 أكتوبر
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
اقتصاد

سعر البنزين اليوم 17 سبتمبر 2025

ولاء عبد الكريم

يبحث الكثيرون عن أسعار البنزين اليوم الاربعاء في مصر  ، حيث تشهد أسعار المحروقات استقرارًا واضحًا وتشمل البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات.

وكانت الحكومة قررت ثبيت الأسعار حتى شهر أكتوبر المقبل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التقلبات العالمية بأسواق الطاقة.

أسعار البنزين 17/9/2025

أكدت رئاسة الوزراء أن لجنة التسعير التلقائي كان من المقرر أن تعقد اجتماعها الدوري في يوليو الماضي، إلا أنه تم تأجيله 3 أشهر إضافية ليستمر العمل بالأسعار المعلنة في أبريل 2025 حتى أكتوبر، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية المواطن من أي زيادات جديدة محتملة.

أسعار البنزين اليوم

تواصل محطات الوقود بجميع المحافظات العمل بالأسعار المعتمدة دون أي تغيير، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا

سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا

سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار والغاز والمازوت

لم تشهد باقي أنواع المحروقات أي تغيير، حيث تواصل الأسعار استقرارها على النحو التالي:

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

 

أسعار البنزين اليوم أسعار السولار اليوم اسعار الوقود اليوم

5 نصائح لتستمتع بـ القهوة بشكل صحي أكثر

وداعًا لرائحة العرق.. 10 حيل طبيعية وفعالة لجسم منتعش طوال اليوم

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

إطلالة جذابة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

