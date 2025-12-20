الهاربون في الخارج .. المال والنساء والخيانة ثلاث تفضح الجماعة الإرهابية.. وتوقعات بترحيلهم قريبا

مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قرب "صدور قرارات تتعلق بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية " تواردت المعلومات حول انحرافات رموز الاذرع الاعلاميه للجماعه المحظوره في الخارج وحقيقه نواياهم و ارتباطاتهم المشبوهه ومخططاتهم الغادره ضد مصر وشعبها .

وتؤكد كل الشواهد أن ترحيل عناصر الإخوان والإعلاميين المتعاونين معهم بعد قرار الادارة الامريكية هو انعكاس لواقع جديد يرفض الإرهاب والتطرف كما يبدو أن الحقبة التي كانت فيها الجماعة تستخدم العواصم الكبرى كمنصات للهجوم على دولها الأصلية قد شارفت على الانتهاء.

ويقول المراقبون إن التصنيف الأمريكي لبعض افرع جماعه الاخوان كمنظمات ارهابيه يضرب العمود الفقرى المالى للجماعة. فتصنيف ترامب يتيح لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC» تعقب التحويلات المالية عبر الحدود، ما يعنى جفاف منابع التمويل التى كانت تغذى أنشطة الجماعة فى الخارج وأنشطتها الإعلامية وهو الامر الذي يفسر حاله الارتباك الراهنه في الأذرع الإعلامية للتنظيم ونشوب حرب تصفيه الحسابات بين رموز اعلامية باتت تدرك ان سفينتهم تغرق .

وتحتوى قرارات البيت الابيض على آليات تنفيذية صارمة ، تشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر، والأهم من ذلك الضغط على الدول المستضيفة لعناصر الجماعة .

و تؤكد التقارير الواردة من عواصم إقليمية كانت تعد ملاذًا آمنًا للجماعة إلى حالة من الارتباك غير المسبوق في صفوف التنظيم ومؤسساته الاعلاميه.

ففى تركيا بدأت الكيانات التنظيمية والإعلامية التابعة للجماعة تتهاوى، حيث شهد شهر ديسمبر الحالي انهيارًا في مجلس إدارة الجالية المصرية ورابطة الإعلاميين المصريين بالخارج ، وسط دعوات لحل هذه الكيانات خوفًا من الملاحقة القانونية أو الترحيل المفاجئ.

وفي الداخل الأمريكي لم يقتصر الأمر على الفروع الخارجية، بل امتدت التحركات لتشمل مراجعة وضع الأفراد المرتبطين بالجماعة داخل الولايات المتحدة. وإبعاد من يشكلون تهديدًا للأمن القومي .

ولم تكن العواصم الأوروبية بعيدة عن هذا المناخ، فقد شهدت فرنسا وبريطانيا تحركات تشريعية مكثفة لمراقبة تمويل الجمعيات التابعة للإخوان ؛ ما جعل اللجوء الأوروبى عبئًا أمنيًا وقانونيًا على حامله .

كما تتحدث التقارير عن محاولات لبعض العناصر الإخوانية للفرار نحو دول فى جنوب شرق آسيا أو بعض المناطق غير المستقرة فى إفريقيا ، إلا أن هذه الملاذات تفتقر إلى الثقل السياسى والقدرة على حمايتهم من الملاحقات الدولية.

ويرى الكاتب الصحفى الدكتور وجدي زين الدين أن ساعة ترحيل الإخوان الهاربين بعد تصنيف الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب قد دقت ، وان ملف الإخوان عاد إلى واجهة الأحداث العالمية بقوة، ولكن هذه المرة من بوابة البيت الأبيض فى ولاية ترامب الثاني .

فقد ادخل اصدار الرئيس الأمريكى أمرًا تنفيذيًا في نوفمبر الماضى، لمباشرة إجراءات تصنيف فروع الجماعة فى كمنظمات إرهابية أجنبية قيادات وقواعد الجماعة المقيمة فى الخارج فى نفق مظلم من التساؤلات حول المصير والملاذات و يضع الدول التى منحت لجوءًا أو إقامات لأعضاء الإخوان أمام خيارين إما الاصطدام المباشر مع الإدارة الأمريكية الجديدة ، أو البدء فى عملية تطهير للوجود الإخوانى على أراضيها "

وازاء هذا الوضع تشهد الشبكات الاخوانيه الاعلاميه في الخارج حاله من الارتباك وتراشق الاتهامات والفضائح بين رموزها التي باتت تدرك ان سفينتهم توشك على الغرق كما نشبت خلال الاشهر الماضية خلافات شديدة بين قيادات الإخوان الهاربين بسبب الاختلاسات والفضائح المالية والاخلاقية .

وتكشفت فضائح الهاربين من الخارج والخلاف بينهم بسبب الصراع على اغتنام الاموال من تغريدات للعنصر الاخواني الهارب عمرو عبد الهادي الذى كشف عن منع محمد ناصر مقدم البرامج في قناة " مكملين " المرتبطه بالتنظيم الدولي للاخوان من دخول دول مجلس التعاون الخليجي لتورطه في النصب على مواطنة خليجية والحصول منها على مبلغ ٢٥٠ ألف دولار ، و تطرق إلى واقعة أخرى تعود إلى عام 2018، مشيرًا إلى تلقيه اتصالًا من سيدة أردنية قالت إنها سبق أن قدمت دعمًا للإعلامي محمد ناصر في أحد برامجه ، وادعت وجود علاقة شخصية بينهما، قبل أن يتنصل – وفق روايتها – من وعود قطعها لها ما دفعها إلى مطالبته بها لاحقًا .

كما كشف عبد الهادي تورط الإعلامي الهارب محمد ناصر في عدد من العلاقات النسائية، دون الخوض في تفاصيل، لافتًا إلى ورود مقاطع فيديو – على حد قوله – من إحدى السيدات، تُظهر منزل الإعلامي المذكور. وأشار إلى أنه أبلغ بهذه المعلومات الإعلامي الهارب محمد جمال هلال نظرًا لسابقة عمله مع محمد ناصر في عدد من القنوات الفضائية، من بينها «مصر الآن» و«وطن» مؤكد اأن جميع ما أورده يأتي في إطار ما وصفه بـ«كشف الحقائق»، متوعدًا بالإفصاح عن مزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن القضاء المصرى قد اصدر أحكاما بالسجن المؤبد على معتز مطر ومحمد ناصر و9 آخرين بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية والحض على استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع داخل البلاد ، بما يُخل بالنظام العام ويعرض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر .

و خلال الاشهر الماضية ارتفعت وتيرة الاتهامات المتبادلة بين العناصر الإخوانية الهاربة خارج مصر لبعضهم البعض بالسرقة والنصب والاستيلاء على أموال الجماعة والانحراف الاخلاقى ، و كشفت حسابات ومنصات تابعة لجماعة الإخوان هذا الشهر عن اتهامات لقيادي كبير بالجماعة ميقيم في - كان يشغل منصب مستشار وزير سابق إبان حكم الإخوان - بالنصب والاستيلاء على 200 ألف دولار بزعم إقامة مدرسة بمدينة إسطنبول ، إلا أنه لم يقم بتنفيذ المشروع ورفض رد الأموال .

و أحالت قناة " وطن " الإخوانية بتركيا، القيادي علي سعد طه اللبان ، المدير الإداري والمالي للقناة ، وعدد من العاملين بها إلى التحقيق، وذلك بتهمة اختلاس أموال القناة التى تعد أحد الأذرع الإعلامية للجماعة و تواجه أزمة مالية بعد أن امتنع ممول القناة عن دفع رواتب العاملين بالقناة منذ أشهر، بعد فشلها فى التحريض ضد الدولة المصرية .

وكشف تسجيل صوتي مسرب مؤخرا عن حديث بين أمير بسام ، القيادي بالجماعة والهارب إلى تركيا، وقيادي آخر، عن وجود اختلاسات حيث حصلت جماعة الإخوان على مليوني دولار من أحد قياداتها كتبرع ، على أن يتم إنفاقها على عناصر الجماعة الذين يقيمون في تركيا، وشراء شقق سكنية ، ولكن قيادات الجماعة استولوا عليها لأنفسهم.

وكشفت المعلومات أن 4 قيادات بالجماعة اقتسموا المبلغ فيما بينهم، حيث اشتروا عمارة سكنية مؤثثة بإسطنبول بمبلغ مليون و200 ألف دولار ونقلوا ملكيتها لهم، كما قاموا باقتسام مبلغ 700 ألف دولار .

ودفعت الفضائح المالية لقيادات جماعة الإخوان قيادات داخل التنظيم ، مثل عمرو دراج وجمال حشمت ويحيى حامد وعادل راشد ووصفي أبو زيد إلى الانسحاب والانزواء بعيداً، مع تعالي أصوات أخرى تطالب بالتحقيق معهم ونقض البيعة .

و يقول المراقبون ان تلك الفضائح المالية كانت من ضمن الملفات السرية و المسكوت عنها داخل جماعة الإخوان، وظلت فترات طويلة داخل الجدران المغلقة للجماعة وهو ما فتح الباب واسعاً لإمكانية الاستيلاء على الكثير من هذه الأموال .

و يرى ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية إن قيادات جماعة الإخـوان قاموا بالاستيلاء على نحو نصف مليار دولار من أموال التبرعات المخصصة لدعم قطاع غزة مؤكدا أن ما حدث يمثل واحدة من أكبر عمليات الفسـاد المرتبطة بالحملات " الخيرية " التي تديرها الجماعة.

وقال فرغلي عبر صفحته الرسمية "فيس بوك" إن الإخــوان اعتادوا تاريخيا استغلال قضايا غـزة والأقصى وفلسـطين لجمع الأموال، واستولوا على نصف مليار دولار جرى جمعه باسم غـزة.

من جانبه أكد الإعلامي حسام الغمري، أن جماعة الإخوان الإرهابية تكن عداءً عميقًا للمؤسسة العسكرية والأمنية المصرية، لأنها كانت الحاجز الحقيقي الذي حمى الوطن من مخطط إسقاط الدولة وتقسيمها ، وقال الغمري إن أعداء مصر يقدمون دعمًا مفتوحًا للجماعة الإرهابية، سواء عبر التمويل السياسي أو من خلال الأبواق الإعلامية المأجورة .

