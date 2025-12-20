قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الليلة الأولى من رجب يستجاب فيها الدعاء؟.. السماء مفتوحة
وزير الخارجية: استضافة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية تأكيد لدور مصر القيادي
أسهل طريقة لاستخراج شهادة براءة الذمة لتجديد رخصة السيارة إلكترونيا
الهاربون في الخارج .. المال والنساء والخيانة ثلاث تفضح الجماعة الإرهابية.. وتوقعات بترحيلهم قريبا
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وأبي زعبل ١
سيف حمدالله يحصد فضية بطولة إفريقيا للجوجيتسو بتونس
قاتل.. الغندور يعلق على هدف ناصر منسي أمام سموحة
التعادل السلبي يسيطر على ديربي الإسكندرية بكأس عاصمة مصر
إنشاء أكاديمية بالأهلي لاكتشاف مواهب الناشئين برعاية لايبزج الألماني.. خاص
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد فوز مثير على حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
خلاف إسرائيلي أمريكي حول رفع العقوبات على سوريا
رئيس هيئة الدواء يبحث مع أبو العينين آفاق الاستثمار في القطاع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسهل طريقة لاستخراج شهادة براءة الذمة لتجديد رخصة السيارة إلكترونيا

رخصة السيارة
رخصة السيارة
محمد غالي

تشهد خدمات المرور في مصر توسعا ملحوظا في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، مع استمرار بوابة مرور مصر في تقديم حلول إلكترونية تسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون الحاجة للتوجه إلى وحدات التراخيص.

وتعد خدمة تجديد رخصة السيارة إلكترونيا من أكثر الخدمات إقبالا لما توفره من وقت وجهد لملايين المواطنين.

بوابة مرور مصر

تجديد رخصة السيارة إلكترونيا

أتاحت وزارة الداخلية خدمة تجديد رخص المركبات عبر بوابة مرور مصر، بما يسمح بإنهاء الإجراءات عن بعد وفقا لشروط وضوابط محددة، في خطوة تعكس تطور منظومة الخدمات المرورية واعتمادها المتزايد على الحلول الرقمية.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

تشمل المستندات المطلوبة الرخصة السابقة المراد تجديدها، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية مع الاطلاع على الأصل، وشهادة براءة الذمة أو شهادة المخالفات، والتي أصبحت متاحة إلكترونيا دون الحاجة للتوجه إلى نيابة المرور.

الشروط الواجب توافرها عند التجديد

يشترط أن تكون المركبة من نوع ملاكي أو دراجة نارية وبسعة محرك أقل من 2030 سي سي، مع سداد جميع الرسوم والمخالفات والتأمينات المستحقة قبل تقديم الطلب، ولا يتم توصيل الرخصة في حال وجود فحص فني أو حظر بيع أو في حالة عدم وجود الملصق الإلكتروني.

خطوات تجديد رخصة السيارة عبر بوابة مرور مصر

تتم خطوات التجديد من خلال الدخول إلى بوابة مرور مصر، ثم اختيار نوع رخصة المركبة، وإدخال بيانات السيارة، وسداد الرسوم والمخالفات إلكترونيا، ثم اختيار طريقة استلام الرخصة سواء بالتوصيل أو الاستلام من وحدة المرور المختصة.

التحول الرقمي في خدمات المرور

تسهم هذه الخدمة في دعم التحول الرقمي داخل منظومة المرور، من خلال تقليل الاعتماد على المستندات الورقية وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء.

الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تحقيق تقدم جوهري في ملف التحول الرقمي لخدمات المرور، من خلال الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة الاتصالات، وهو ما أدى إلى إلغاء شهادة براءة الذمة الورقية بالكامل وتسهيل إجراءات تجديد رخص المركبات.

بوابة مرور مصر

النظام الجديد لتجديد تراخيص السيارات

أكد الوزير أن النظام الرقمي الجديد أتاح للمواطن إنجاز عملية تجديد الرخصة دون الحاجة للتنقل بين الجهات المختلفة، حيث أصبح الموظف المختص قادرا على الاطلاع على بيانات المخالفات والسداد إلكترونيا دون تقديم أي مستندات ورقية، بما يعزز مفهوم تبادل البيانات بين الجهات الحكومية.

وأوضح أن خدمة التجديد الإلكتروني كانت متاحة سابقا عبر منصة مصر الرقمية وموقع وزارة الداخلية، إلا أن التطوير الأهم تمثل في إلغاء المستند الورقي الخاص بشهادة المخالفات، التي كانت تتطلب التوجه إلى نيابة المرور بعد السداد، لتصدر الشهادة تلقائيا داخل المنظومة.

إطلاق شهادة مخالفات المرور الإلكترونية

أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات إطلاق شهادة مخالفات المرور الإلكترونية، ضمن منظومة مرور بلا أوراق، والتي تعتمد على الربط المباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة.

ويتيح النظام إصدار شهادة براءة الذمة فور سداد المخالفات عبر القنوات الإلكترونية المتاحة، دون الحاجة للذهاب إلى النيابة أو استخراج الشهادة ورقيا، بما يسهم في تقليل الزحام والحد من الأخطاء وتسريع تقديم الخدمة داخل وحدات التراخيص أو عبر بوابة مرور مصر.

موعد تطبيق الشهادة الإلكترونية

بدأ تطبيق شهادة مخالفات المرور الإلكترونية في جميع محافظات الجمهورية اعتبارا من يوم 6 ديسمبر 2025، وذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الجماهيرية ورفع كفاءة منظومة المرور، من خلال تطبيق نظام رقمي متكامل يحقق سهولة الإجراءات وسرعة الأداء للمواطنين.

