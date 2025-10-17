قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرص عمل جديدة في الإمارات برواتب مغرية تصل لـ28 ألف جنيه شهريًا
سعر البنزين الآن يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 .. اعرف الزيادة المرتقبة خلال ساعات
صعود جديد فى أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
توقعات بزيادة أسعار البنزين 3 جنيهات للتر خلال الساعات المقبلة .. تفاصيل
اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص
هات بوسة .. موقف طريف بين محمد فراج وزوجته بسنت شوقي بـ الجونة السينمائي
رسميًا.. أسعار البنزين والسولار الآن وقرار زيادة مرتقب خلال ساعات
سوستة الفستان اتفتحت| يسرا تنقذ منة شلبي من موقف صادم بمهرجان الجونة
كواليس سقوط شاب يرتدي النقاب للتحرش بالسيدات بمستشفى أبو النمرس
غياب الدباغ ومنسي وشحاتة وكايد عن مباراة الزمالك وديكيداها بالكونفدرالية
وزير الري: نهر النيل قدس الأقداس للمصريين .. ولا يجوز الردم أو البناء بمجراه
سعر البنزين الآن يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 .. اعرف الزيادة المرتقبة خلال ساعات

ولاء عبد الكريم

يترقب الشارع المصري خلال الساعات المقبلة إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرارها بشأن الأسعار الجديدة للوقود، وسط توقعات بزيادة جديدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وتعمل لجنة التسعير على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لمعادلة فنية تشمل متوسط أسعار خام برنت وسعر الصرف وتكاليف النقل والتشغيل. ووفقًا للبيانات الحالية

جاءت أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2025 على النحو التالي:

بنزين 80:

 15.75 جنيهًا للتر

بنزين 92: 

17.25 جنيهًا للتر

بنزين 95:

 19.00 جنيهًا للتر

السولار: 

15.50 جنيهًا للتر


وبحسب مؤشرات السوق تقديرات حسن نصر رئيس  شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية فى تصريحات خاصة ل “ صدى البلد” من المتوقع أن تشهد الأسعار زيادات تتراوح بين 1.5 إلى 2.5 جنيه  للتر خلال الفترة المقبلة

 الأسعار المحتملة بعد الزيادة كالآتي:

بنزين 80: من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 17.75جنيهًا للتر

بنزين 92: قد يصل إلى حوالي 19.25 جنيهًا للتر

بنزين 95: مرشح للزيادة إلى 21 جنيهًا للتر

السولار: قد يرتفع إلى 17.5 جنيهًا للتر

استقرار السوق المحلى


وأكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادة المحتملة تأتي نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد والنقل عالميًا، حيث سجل خام برنت نحو 63.47 دولارًا للبرميل مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الدولة تراعي في قراراتها البعد الاجتماعي للمواطنين وتعمل على تطبيق الزيادات تدريجيًا للحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوافر المنتجات البترولية دون أزمات.

وأضاف نصر أن تطبيق آلية التسعير التلقائي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والعالمية، وضمان استمرار ضخ الوقود في الأسواق بالكميات المطلوبة، مع الحفاظ على الاستدامة المالية لمنظومة دعم الطاقة.

