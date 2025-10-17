سناء منصور تدعو المصريين للحفاظ على «أمانة النيل» لضمان ازدهار الأجيال القادمة

شاركت الإعلامية سناء منصور في حفل ختام فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، والذي حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعدد من الوزراء والسفراء للدول الأفريقية والعربية والأوروبية ورؤساء الوفود والمحافظين.

وحثت رسالة الإعلامية سناء منصور المصريين على ضرورة الحفاظ على النيل، لازدهار وخير أراضينا، محملة أمانة جيل الشباب الحفاظ عليه؛ لتسليمه نقيا إلى الأجيال التالية.

واختتمت فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثامنة، مساء اليوم الخميس؛ حيث عقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، خلال الفترة من 12 وحتى 16 أكتوبر الحالي.

وقد ركزت أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.