خبير: القيادة المصرية نجحت في تحقيق السلام العالمي وإنقاذ قطاع غزة

قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في حدث تاريخي، غيرت الرؤية العالمية وخاصةً الأمريكية، لدور مصر المحوري في المنطقة، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في تحقيق السلام العالمي الذي أنقذ قطاع غزة من التعديات المختلفة من الجانب الإسرائيلي.

وأضاف شعبان في تصريحات صحفية، أن القمة لم تكن مجرد تجمع لقادة العالم، بل كانت لحظة فارقة لإعادة تشكيل النظرة العالمية تجاه دور مصر في جهود السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن النجاح الذي حققته القمة، تحت قيادة الرئيس السيسي، وضع مصر في صدارة الأحداث العالمية.

وتابع: "الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون أدركوا أهمية القيادة المصرية في العمل على استقرار المنطقة.. هذا الدعم الكبير من زعماء العالم يعكس فهمًا متزايدًا للأبعاد السياسية والاقتصادية لدور مصر، مما يعزز موقعها كقوة مركزية في السياسة الدولية".

قمة شرم الشيخ للسلام

ونوه الخبير السياسي، بأن البوصلة الأمريكية قد تغيرت بالفعل بسبب نجاح هذه القمة، لافتا إلى أن هذا التغيير الذاتي في السياسة الأمريكية يظهر في تصريحات قادة مثل الرئيس الأمريكي الذي أشاد بجهود الرئيس السيسي واعتبره قائدًا يسعى بجد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد الدكتور أحمد شعبان، على أن ما تم تحقيقه في قمة شرم الشيخ للسلام هو تتويج لجهود طويلة الأمد من قِبَل مصر في إدارة الملفات الشائكة في الشرق الأوسط. وتأكيدًا لذلك، تمثل دماء شهداء مصر وفلسطين جزءًا كبيرًا من تلك النجاحات الدبلوماسية، حيث لم تذهب تلك التضحيات سُدًى بل أسست لمرحلة جديدة تعزز من دور مصر كمرجع رئيسي في عمليات السلام والتنمية.

واختتم بالتأكيد، أن القمة تتجاوز كونها حدثًا عابرًا، فهي تجسد فرصة لمصر لكي تلعب دورًا قياديًا في العالم. فمع التوجه الجديد للسياسة الأمريكية وفهم التعقيدات الإقليمية، قد يُحافظ هذا النجاح على مكانة مصر كشريك رئيسي في إدارة القضايا المعقدة ومن ثم تعزيز الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.