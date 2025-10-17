قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ساعة.. خطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025
خبير: القيادة المصرية نجحت في تحقيق السلام العالمي وإنقاذ قطاع غزة
سناء منصور تدعو المصريين للحفاظ على «أمانة النيل» لضمان ازدهار الأجيال القادمة
1720 دفعة واحدة .. سعر الجنيه الذهب الآن
وفاة الفنان أشرف بوزيشن
الوزير: مد خط سكة حديد إلى رفح لتسهيل إعادة إعمار غزة
الحمصاني: الموافقة على 3 قطع أراضٍ بالإسكندرية سكنًا بديلا للمنازل الآيلة للسقوط
الزمالك يطالب زيزو بـ 20 مليون جنيه.. ويطلب قرضا لدفع مستحقات اللاعبين
اشتعال ذاتي.. كواليس احتراق سيارة أمام المتحف المصري الكبير| صور
السيطرة على حريق سيارة في ميدان الرماية.. صور
ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة القاهرة بـ انتخابات مجلس النواب
فرنسا وبريطانيا تنسقان مع واشنطن لنشر قوة دولية في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خبير: القيادة المصرية نجحت في تحقيق السلام العالمي وإنقاذ قطاع غزة

الدكتور أحمد شعبان
الدكتور أحمد شعبان
القسم السياسي

قال الدكتور أحمد شعبان، الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في حدث تاريخي، غيرت الرؤية العالمية وخاصةً الأمريكية، لدور مصر المحوري في المنطقة، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في تحقيق السلام العالمي الذي أنقذ قطاع غزة من التعديات المختلفة من الجانب الإسرائيلي.

وأضاف شعبان في تصريحات صحفية، أن القمة لم تكن مجرد تجمع لقادة العالم، بل كانت لحظة فارقة لإعادة تشكيل النظرة العالمية تجاه دور مصر في جهود السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن النجاح الذي حققته القمة، تحت قيادة الرئيس السيسي، وضع مصر في صدارة الأحداث العالمية.

وتابع: "الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون أدركوا أهمية القيادة المصرية في العمل على استقرار المنطقة.. هذا الدعم الكبير من زعماء العالم يعكس فهمًا متزايدًا للأبعاد السياسية والاقتصادية لدور مصر، مما يعزز موقعها كقوة مركزية في السياسة الدولية".

قمة شرم الشيخ للسلام 

ونوه الخبير السياسي، بأن البوصلة الأمريكية قد تغيرت بالفعل بسبب نجاح هذه القمة، لافتا إلى أن هذا التغيير الذاتي في السياسة الأمريكية يظهر في تصريحات قادة مثل الرئيس الأمريكي الذي أشاد بجهود الرئيس السيسي واعتبره قائدًا يسعى بجد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد الدكتور أحمد شعبان، على أن ما تم تحقيقه في قمة شرم الشيخ للسلام هو تتويج لجهود طويلة الأمد من قِبَل مصر في إدارة الملفات الشائكة في الشرق الأوسط. وتأكيدًا لذلك، تمثل دماء شهداء مصر وفلسطين جزءًا كبيرًا من تلك النجاحات الدبلوماسية، حيث لم تذهب تلك التضحيات سُدًى بل أسست لمرحلة جديدة تعزز من دور مصر كمرجع رئيسي في عمليات السلام والتنمية.

واختتم بالتأكيد، أن القمة تتجاوز كونها حدثًا عابرًا، فهي تجسد فرصة لمصر لكي تلعب دورًا قياديًا في العالم. فمع التوجه الجديد للسياسة الأمريكية وفهم التعقيدات الإقليمية، قد يُحافظ هذا النجاح على مكانة مصر كشريك رئيسي في إدارة القضايا المعقدة ومن ثم تعزيز الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

قمة شرم الشيخ قمة شرم الشيخ للسلام نتائج قمة شرم الشيخ ترامب وقف إطلاق النار في غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانات البوتاجاز

ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

عملية جراحية دقيقة لنتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي

عملية جراحية دقيقة لـ نتنياهو تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي فى إسرائيل

زيادة مرتقبة في البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة

البنزين

اعرف سبب زيادة أسعار البنزين المرتقبة الجديدة | خاص

الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة

مشغولات ذهبية

قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك

فاروق جعفر: الأهلي الأفضل.. والزمالك مازال في المنافسة

مرموش

ناقد رياضي: عمر مرموش عاد والجميع يشعر بالخوف

هالة صدقي

هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث سياراة: على المواقع المدفوعة توخي الحذر

بالصور

أجملهم نيللي كريم وأمينة خليل.. إطلالات شبابية في مهرجان الجونة| صور

اطلالات
اطلالات
اطلالات

برنسيس .. شاهد إطلالة ليلى علوي في مهرجان الجونة

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لي لي تقدم فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة

لي لي
لي لي
لي لي

100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

فيديو

جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

بولييه يكتشف مصر .. جولة ثقافية ورحلة في عمق التاريخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد