مقتل 4 أشخاص.. الأمن الكيني يطلق النار على مشيعي جنازة زعيم المعارضة | شاهد
مقتل 14 شخصا في معركة بالرصاص والسهام بين الجيش الإندونيسي ومتمردين
مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث انقلاب سيارة على طريق القصير - مرسى علم
مدبولي: لدي ثقة كاملة في شبابنا لإبهار العالم بافتتاح المتحف المصري الكبير
المسلماني: الأزهر بقيادة الإمام الأكبر منارة الوسطية والتسامح عالميًا
درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة
يحمي من أخطر 3 أمراض ويطرد السموم من المخ .. اكتشف فوائد الجوز
ترامب وبوتين على الخط الساخن قبل وصول زيلينسكي إلى البيت الأبيض
كسر إصبع إبني.. مدرس يحرر محضرا ضد زميله بقسم العمرانية
رئيس الوزراء يتابع الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير
رئيس الوزراء الفلسطيني: مؤتمر إعادة إعمار غزة في مصر نوفمبر المقبل
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وايجل نوار .. وموعد المواجهة
توك شو

أمل الحناوي: قمة شرم الشيخ للسلام لاقت ترحيبا دوليا واسعا

قمة شرم الشيخ
قمة شرم الشيخ
محمود محسن

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن قمة شرم الشيخ للسلام لاقت ترحيبا دوليا واسعا، إذ نجحت في إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من عامين متتاليين وأرست مسارا دبلوماسي جديدا يؤسس لسلام حقيقي في الشرق الأوسط ويدفع حل الدولتين إلى الأمام.

وأضافت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن القمةَ جاءت تتويجا لجهود مكثفةٍ بذلتها مصر من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، فعلى مدار العامين الماضيين تحركت القاهرة على المستويين السياسي والإنساني لإنهاء حرب في غزة، وهو ما انعكس في إشادات دولية واسعة بدور مصر الريادي في ترسيخ استقرار إقليمي ودعم مسار السلام الشامل في الشرق الأوسط، فكانت قمة شرم الشيخ تتويجا لجهود مصر المكثفة لحرب غزة.

وتابعت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن قمة السلام التي عُقدت برئاسة مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر تمثل خطوة مهمة في مسار القضية الفلسطينية، مشيرًا، إلى أنها عالجت -بالأساس- القضايا الأولية ووقف إطلاق النار والأسرى والمساعدات الإنسانية والانسحاب الإسرائيلي.

وذكرت، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ثمّن الجهود المبذولة لإحلال السلام، معربا عن تقديره وشكره لجهود مصر في وقف الحرب بقطاع غزة والجهود الكبيرة التي بذلتها القاهرة على مدار العامين الماضيين لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية بغزة.

أمل الحناوي قمة شرم الشيخ الحرب الإسرائيلية قطاع غزة الشعب الفلسطيني

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

التوقيت الشتوي

إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

الدكتور علي الغمراوي

الدواء: اقتصار صرف المضادات الحيوية على صيدليات المستشفيات فقط |خاص

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

قطاع غزة

وزير الاقتصاد الفلسطيني: دمار غزة تجاوز 90% والبنية التحتية بالضفة الغربية تتآكل

قمة شرم الشيخ

أمل الحناوي: قمة شرم الشيخ للسلام لاقت ترحيبا دوليا واسعا

حسام زكي

السفير حسام زكي: الخطة المصرية لإعمار غزة الوحيدة المفعمة بأفكار عملية

كامل الباشا وعمرو منسي.. بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

أحمد زعيم

أحمد زعيم .. يواصل نجاحه ويطرح "مابكدبش"

درة وهنا شيحة وياسمينا العبد

درة وهنا شيحة .. توافد نجوم الفن على ريد كاربت مهرجان الجونة

هيرونو

ثورة الدمى.."هيرونو" تخطف الأضواء و"لابوبو" تتراجع

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

