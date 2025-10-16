قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس

قال روب أرليت، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه يُعد إنجازًا كبيرًا، لكنه ما زال يمثل تحديًا مستمرًا يتطلب شفافية وثقة متبادلة بين جميع الأطراف، مؤكدًا أن مصر وتركيا وغيرهما من الوسطاء الإقليميين قاموا بدور محوري في الإصلاح بين الجانبين وضمان استمرار التهدئة.

وأوضح أرليت، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما جرى خلال قمة شرم الشيخ للسلام أسهم بشكل مباشر في خفض التوتر الإقليمي، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود الدولية لاحتواء أي أزمات محتملة في المستقبل، وإقناع كل من حماس وإسرائيل بعدم خرق الاتفاق والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وأشار عضو الحزب الجمهوري إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل جاهدًا للحفاظ على اتفاق قمة شرم الشيخ وتعزيز الثقة بين الأطراف، لافتًا إلى أن لدى إسرائيل مخاوف تجاه حركة حماس ويحاول ترامب طمأنتها لضمان استقرار الاتفاق، مؤكدًا أن وجود الثقة المتبادلة على الأرض هو الأساس لنجاح الحوار واستمرار الالتزام ببنود وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الوسطاء الذين ساهموا في إتمام الاتفاق ما زالوا يقومون بدورهم بكفاءة لضمان تنفيذه الكامل