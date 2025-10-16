قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محلل عسكري: إسرائيل تريد أن تقضي على قيادات الحوثي.. فيديو
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس

ترامب
ترامب
عبد الخالق صلاح

قال روب أرليت، عضو الحزب الجمهوري الأمريكي، إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه يُعد إنجازًا كبيرًا، لكنه ما زال يمثل تحديًا مستمرًا يتطلب شفافية وثقة متبادلة بين جميع الأطراف، مؤكدًا أن مصر وتركيا وغيرهما من الوسطاء الإقليميين قاموا بدور محوري في الإصلاح بين الجانبين وضمان استمرار التهدئة.

وأوضح أرليت، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما جرى خلال قمة شرم الشيخ للسلام أسهم بشكل مباشر في خفض التوتر الإقليمي، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود الدولية لاحتواء أي أزمات محتملة في المستقبل، وإقناع كل من حماس وإسرائيل بعدم خرق الاتفاق والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

وأشار عضو الحزب الجمهوري إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل جاهدًا للحفاظ على اتفاق قمة شرم الشيخ وتعزيز الثقة بين الأطراف، لافتًا إلى أن لدى إسرائيل مخاوف تجاه حركة حماس ويحاول ترامب طمأنتها لضمان استقرار الاتفاق، مؤكدًا أن وجود الثقة المتبادلة على الأرض هو الأساس لنجاح الحوار واستمرار الالتزام ببنود وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الوسطاء الذين ساهموا في إتمام الاتفاق ما زالوا يقومون بدورهم بكفاءة لضمان تنفيذه الكامل

روب أرليت عضو الحزب الجمهوري الأمريكي وقف إطلاق النار جميع الأطراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

ترشيحاتنا

مدير تعليم أسيوط يتفقد مدرسة الامل الاعدادية / الثانوية بنين للصم وضعاف السمع

مدير تعليم أسيوط يتفقد مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع

الجونة

اليوم.. افتتاح فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.. أسماء أعضاء لجان تحكيم كل المسابقات

نوات الإسكندرية 2026.. مواعيد الأمطار والعواصف الشتوية على البحر المتوسط

نوات الإسكندرية.. أمطار وعواصف شتوية على البحر المتوسط

بالصور

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد