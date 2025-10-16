قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
خسارة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه مساء اليوم 16-10-2025
مخدرات وسلاح.. حبس عصابة خطرة بعد تعديهم على طفل بالقاهرة
مدبولي يتفقد المتحف المصري الكبير استعدادا لافتتاحه
رحاب رضوان: ذهبية بطولة العالم مجرد بداية وهدفي تحقيق ميدالية في بارالمبياد لوس أنجلوس
من قلب القاهرة.. رئيس الوزراء: ستظل مصر رائدة في إدارة مواردها المائية
توك شو

السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي
عبد الخالق صلاح

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنّ قمة السلام للشرم الشيخ علامة مهمة لأنها أنهت الصراع عمليا، معربا عن أمله في أن تنهي بشكل كامل الحرب الإبادة الجنونية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ نهاية الحرب أمر مرتبط بالكثير من الأمور، من بينها تسليم الرهائن والمحتجزين، وهي مسألة ذات تفصيلات كثيرة، لم يتم الاتفاق على بعضها، لذلك، يحتاج الأمر إلى كثير من الصبر والاتصالات، ومن ثم، فإن دور الوسطاء في هذا الصدد يعد أمرا محوريا لضمان عدم انهيار الاتفاق أو الوصول إلى نقطة غير مرغوب فيها.

وتابع، أنّ الدور المصري كان محوريا في لم شمل كل هذه الأوضاع والوصول بالسفينة إلى شاطئ أمان بداية لتحريك المسار إلى نتائج إيجابية، مشيرًا، إلى أن هناك صعوبات عديدة، وأن الجانب الإسرائيلي لا يدخر جهدا في وضع عقبات لتنفيذ الاتفاق ويتحجج بحجج كثيرة جدا حتى يتذرع بها لعدم الوصول إلى تنفيذ هذا الاتفاق، رغم الزخم الدولي.

السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية قمة السلام للشرم الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

