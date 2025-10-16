دانا أبو شمسية: إسرائيل تواصل استخدام «تحقيق الأهداف» ذريعة للمماطلة في المفاوضات

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة، بأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أعلنت قبل أسبوعين عن تنظيم فعاليات رسمية لإحياء ذكرى أحداث السابع من أكتوبر 2023، في خطوة تختلف عن العام الماضي، الذي اقتصر على فعاليات شعبية نظمها ذوو المحتجزين والمعارضة.

وقالت “أبو شمسية” إن احتفالات هذا العام تُقام برعاية رسمية وبحضور كبار المسئولين الإسرائيليين، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تنكيس الأعلام في الكنيست ومراسم حداد رسمية

شهدت العاصمة الإسرائيلية صباح اليوم تنكيس الأعلام في مقر الكنيست، إلى جانب إعلان حالة حداد عام، وإقامة صلوات رسمية لتخليد ذكرى الجنود القتلى خلال أحداث 7 أكتوبر.

ومن المقرر أن يحضر نتنياهو مراسم إحياء الذكرى في جبل هرتسوج.

تكرار خطاب "تحقيق الأهداف".. دون نتائج ملموسة

وأضافت أن اللافت في الخطاب الرسمي الإسرائيلي هو تكرار نتنياهو الحديث عن "تحقيق أهداف الحرب"، رغم مرور ما يقرب من عامين على اندلاع التصعيد دون تحقيق تلك الأهداف فعليًا.

في المقابل، صرّح رئيس الأركان الإسرائيلي قبل أربعة أيام أن "التوصل إلى وقف إطلاق النار يعني تحقيق الأهداف العسكرية"، وهو ما يرى فيه البعض تناقضًا صريحًا مع تصريحات القيادة السياسية.

مماطلة مقصودة في المفاوضات تحت غطاء "الأهداف"

وأشارت المراسلة إلى أن الخبراء والمحللين يفسّرون التصريحات الإسرائيلية الأخيرة باعتبارها أسلوبًا للمماطلة في المفاوضات الجارية، باستخدام ذريعة "تحقيق الأهداف" لتبرير تأخير الاتفاق على وقف إطلاق النار أو صفقة تبادل أسرى.

وأكدت أن هذا النهج يُعطل جهود الوساطة الدولية، ويزيد من حالة الغموض والتوتر في المشهد السياسي والعسكري بالمنطقة.