تحقيقات وملفات

وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال الشرقاوي

 نظمت وزارة الثقافة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الدور الثقافي والإنساني الذي تضطلع به الدولة المصرية دعمًا للشعب الفلسطيني، قافلة “مسرح المواجهة والتجوال” إلى مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، تحت شعار “بالفن والثقافة نزرع الأمل من أجل أطفال غزة”، وذلك بالتعاون مع محافظة شمال سيناء وعدد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وشهدت القافلة، التي أقيمت فعالياتها اليوم بمجمع مدارس رفح الذي يضم نحو ٢٥٠٠ طفل من المرحلتين الابتدائية والإعدادية من أبناء رفح المصرية والمقيمين فيها من أبناء غزة، إقامة معرض للكتاب وتوزيع عدد من الكتب على جميع الأطفال، إلى جانب عروض فنية متميزة قدمتها فرقة طلائع الفنون الشعبية، ومجموعة من ورش الرسم، ومسرحية “السمسمية”.
كما تشمل القافلة، التي ستواصل عروضها للأطفال من أبناء المحافظة وضيوف مصر من غزة، تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، تتضمن عروضًا مسرحية، ومسرح عرائس، وورشًا تشكيلية، ومعارض كتب، وفنونًا يدوية. ومن المقرر توزيع أكثر من عشرة آلاف كتاب على الأطفال والأسر المشاركة، في رسالة رمزية تعبّر عن دعم مصر لأبناء غزة من أقرب نقطة على الحدود.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن القافلة تأتي في إطار جهود الوزارة لتسخير قوة الفنون في دعم القيم الإنسانية والتخفيف من آثار ما مرّ به الأطفال خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الفنون تُعد من أقوى أدوات السلام القادرة على إعادة البهجة والأمل إلى نفوس الأطفال، لأن رسائل الفن تصل إلى الجميع بعمق وتأثير يفوق الكلمات.

وأوضح وزير الثقافة أن هذه القافلة تمثّل الخطوة الأولى ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تستهدف دعم أطفال غزة نفسيًا ومعنويًا، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل جسرًا للسلام الإنساني ورسالة دعم وصمود للشعب الفلسطيني.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة على أداء دورها الثقافي والفني والوطني في هذه اللحظة التاريخية المهمة، مؤكدًا أن التواجد في غزة — متى توافرت الظروف — سيكون امتدادًا طبيعيًا للدور المصري الأصيل في دعم الأشقاء الفلسطينيين، خاصة في هذه البقعة العزيزة.
وأوضح أن هناك خططًا لإطلاق مسرح متنقل ومكتبات متنقلة في قطاع غزة بعد تهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك.

وتابع وزير الثقافة: “القافلة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام، بما يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز حضورها الثقافي والفني في المناطق الحدودية.”
وأضاف: “إنها رسالة تضامن ودعم إنساني تعبّر عن وقوف الشعب المصري إلى جانب أطفال غزة.

وأكد محمد الشرقاوي، المشرف العام على مشروع “مسرح المواجهة والتجوال” التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة بقطاع المسرح، أن تنظيم القافلة يتم بدعم كامل من اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وبمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب،ووزارة التضامن الاجتماعي،ووزارة الشباب و الرياضة، ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة مصر الخير، مشيرًا إلى أن نجاح القافلة يعكس تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية لنشر ثقافة الأمل والسلام عبر الفنون.

