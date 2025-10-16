مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث انقلاب سيارة على طريق القصير - مرسى علم

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر بإصابات بالغة اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة من نوع "كوستر باص على طريق القصير - مرسى علم، وتحديداً عند الكيلو ٢٠.

تلقت اللواء ايمن حمزاوى من غرفة عمليات النجدة إخطاراً بوقوع الحادث

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفى.

فيما أسفر الحادث عن وفاة شخص يدعى "أحمد محمد محمود" (٣٨ عاماً) من محافظة الإسكندرية.

وإصابة: "أحمد صلاح أحمد" (٣٦ عاماً) من محافظة الأقصر، ويعاني من اضطراب في درجة الوعي، وكدمة شديدة بالرأس، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصاب والجثة إلى مستشفى القصير التخصصى حيث يجري للمصاب حالياً عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لتحديد مدى خطورة إصابته وتلقي الرعاية اللازمة.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية المختصة إجراءات المعاينة الأولية للحادث وتحرير المحضر اللازم للوقوف على ملابساته وكيفية وقوعه.