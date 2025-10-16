بسمة وهبة: طفل 13 عاماً قتل زميله .. والمجتمع الصحفي مطالب بتناول الموضوع بمسؤولية

قالت الإعلامية بسمة وهبة إنّ ما وقع اليوم يعد جريمة قتل من أبشع الجرائم التي شاهدتها خلال مسيرتها المهنية، مضيفة أنّ حجم الصدمة التي خلّفها الحادث فاق توقعاتها.

تفاصيل الحادث بدقة

وأوضحت وهبة أنها اطلعت على تفاصيل الحادث بدقة والتحقت بمصادر عديدة للتأكد من صحة الوقائع قبل التناول، مؤكدةً مرارًا أن ما سمعته وتحقق منه يؤكد وقوع الفعل كما ورد في التقارير.

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الفاعل طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، وأن المجني عليه هو زميله الذي لم يتجاوز الثالثة عشرة أيضاً، مشددةً على صعوبة استيعاب عقلٍ بشري لهذه الواقعة لكونها تخرج عن المألوف في جرائم الأطفال عموماً.

وأضافت الإعلامية بسمة وهبة، أن تفاصيل ارتكاب الجريمة وما تبعها من تصرفات لاحقة صَدمت حتى المتابعين من ذوي الخبرة في تغطية الحوادث.

وختمت وهبة بأن على الجهات المختصة الإسراع في التحقيقات وفهم ملابسات الحادث دون تأويل، مع الالتزام بإجراءات العدالة والحقائق، مشددةً على أن المجتمع الصحفي والإخباري مطالب بتناول الموضوع بمسؤولية كبيرة احتراماً لضحايا الجريمة ولأسرهم.

https://www.youtube.com/watch?v=3OwcKOH1YrI