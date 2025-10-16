قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق المرحلة الأولى من أضخم مشروع للربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. ماذا بعد؟
تبدأ اليوم وتنتهي السبت.. الطعن على المرشحين بانتخابات مجلس النواب أمام القضاء الإداري
التعبئة والتغليف.. أداة استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري وتحقيق الاستدامة
قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ترامب يُنشئ صندوق نصر لأوكرانيا من الرسوم الجمركية الجديدة على الصين
لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي
كيف أعرف أن حلمي سيتحقق؟.. 4 علامات تنبئ بقرب حدوثه
مصر: معبر رفح جاهز من جانبنا لكن إسرائيل تعطل إعادة تشغيله
حماس : باب العفو العام مفتوح أمام العصابات حتى مساء الأحد المقبل
الاحتلال يعلن التعرف على جثتي عنبار هايمان ومحمد الأطرش بعد استعادتهما
إعلان أسماء المرشحين بالفردي والقائمة ورموزهم بانتخابات النواب.. اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بسمة وهبة تحذر: الفراغ الرقمي يهدد هوية الشباب

بسمة وهبة
بسمة وهبة
عادل نصار

حذرت الإعلامية بسمة وهبة، من مخاطر ترك الشباب في فراغ رقمي يؤدي إلى عزلة وفقدان الهوية، ومع غياب الدعم الأسري والمؤسسي قد يلتجئون إلى مؤثرين سلبيين أو ألعاب ومنصات خطيرة تغذي مشاعر الغضب والتمرد.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الشعور بعدم الانتماء ونقص التشجيع قد يدفع الشباب لاتخاذ مواقف عدائية أو للانخراط في سلوكيات مدمرة.

وتابعت، هناك من يسعى لاستغلال هذا الفراغ - مجاميع أو ممولون أو جهات متآمرة - التي قد تستغل طاقات الشباب لتغذية الكراهية والعنف أو لهدم مؤسسات المجتمع. 
وأكدت أن استهداف الشباب بهذه الطريقة خطير للغاية ويُمثل تهديدًا للمجتمع والأجيال القادمة إذا لم يتم مواجهته ببرامج وقائية وتوعوية.

ودعت إلى حلول عملية مثل اكتشاف مواهب الشباب وإعطائهم منصات فعلية لعرضها، وتقديم بدائل إيجابية للهواتف والألعاب، وتشجيع الأنشطة الجماعية والواقعية التي تُنمي الثقة والهوية.

وأشارت إلى أمثلة بسيطة يمكن للأهل تنفيذها: سؤال الطفل عن ميوله، توفير أدوات للرسم أو العروض، تشجيع المشاركة في مهرجانات المواهب المحليّة.

وختمت بالدعوة إلى تحرك جماعي من الأسرة والمؤسسات الإعلامية والثقافية والتعليمية لملء الفراغ، وإعادة بناء ثقة الشباب بأنفسهم من خلال الدعم والاهتمام الحقيقي، لأن غياب ذلك يعني خسارة هوية وميلاد جيل معزول تابع لمن لا يهمونه إلا الاستغلال.
 

بسمة وهبة الفراغ الرقمي المحور

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
طريقة عمل اللبنة
فولفو V90
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
