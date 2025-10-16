قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

فرق الهلال الأحمر المصري تشرف على تنظيم الشاحنات وتجهيزها قبل دخولها لغزة

هاجر ابراهيم

أكد كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز، أن مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية تقف حاليًا أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، استعدادًا للانطلاق نحو الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن هذه القوافل تتضمن شحنات كبيرة من المواد الغذائية مثل الطحين والأرز، إلى جانب مواد بترولية وغاز الطهي اللازم لإعداد الوجبات الساخنة وتشغيل المنشآت الحيوية داخل القطاع.

وأضاف رجب، خلال مداخلة عبر الهواء مباشرة،  أن فرق الهلال الأحمر المصري تشرف على عملية تنظيم الشاحنات وتجهيزها، بعد أن أنهت فرق أخرى عمليات التعبئة والتغليف داخل المخازن المصرية تمهيدًا للدفع بها إلى منفذي كرم أبو سالم والعوجا. ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص مصر المتواصل على دعم الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم، خاصة في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية والبترولية خلال العامين الماضيين.

وأشار كريم رجب إلى أن برنامج الأغذية العالمي أعلن عن تشغيل عدد من المخابز في غزة، ستعمل باستخدام شحنات الطحين والوقود المصري لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز. وأكد أن وفرة هذه السلع في الأسواق الغزية ستنعكس إيجابيًا على الأسعار، وتحدّ من التضخم الذي تفاقم خلال السنوات الأخيرة بسبب الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات لفترات طويلة.

وأضاف المراسل أن الضغط المصري المستمر أسفر عن تسريع وتيرة دخول القوافل الإنسانية، خصوصًا بعد اتفاق السلام الأخير في شرم الشيخ، الذي نص على ضرورة إدخال كميات كبيرة من المساعدات بشكل يومي، وأن المستهدف حاليًا هو عبور نحو 400 شاحنة يوميًا عبر معبري كرم أبو سالم والعوجا، غير أن العدد الفعلي يعتمد على الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال، والتي غالبًا ما تؤدي إلى تأخير دخول المساعدات أو عودة بعضها دون تفريغ حمولتها بسبب بطء الفحص الأمني ومحدودية ساعات العمل على المعابر.

وأكد رجب أن القيود الإسرائيلية لا تزال تعرقل انسيابية تدفق المساعدات، سواء كانت غذائية أو طبية أو إغاثية، مشددًا على أن مصر تواصل التنسيق مع المنظمات الدولية والجانب الفلسطيني لضمان وصول الدعم الإنساني إلى مستحقيه في أقرب وقت ممكن.


 

