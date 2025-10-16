قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

العمل تشارك في احتفالية “اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء”

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

شاركت وزارة العمل فى فعاليات احتفالية "اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء"  تحت شعار (أيادى مبصرة وقلوب تشعر ) والتى نظمتها جمعية المكفوفين المصرية للاشخاص ذوى الاعاقة بالقاهرة ، أمس الأربعاء.

افتتح الاحتفالية  الدكتور علاء الدين عبد الحليم رئيس مجلس ادارة الجمعية موجها الشكر لوزير العمل محمد جبران لحرصه على مشاركة وزارة العمل  هذا اليوم من كل عام تأكيدا على ايمانها بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية فى العديد المجالات بما يعكس  عزيمتهم البناءة فى المجتمع ، واشار الى  الجهود التي تبذلها الجمعية للتاكيد على الحقوق والمكتسبات لهذه الفئة التى ليست بقليلة بمختلف انواعها ودرجاتها بالشراكة مع العديد من الجهات منها وزارة العمل ، وزارة الداخلية ، والتعليم العالى ، وغيرها من الجهات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة .
وقد ألقت د. عطيات سيد أبوزيد كلمة الوزارة مؤكدة على اهتمام معالى وزير العمل بتطوير كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة لابنائنا من الاشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتنمية.
هذا وتثمين معالى الوزير اصرار وعزيمة اصحاب العصا البيضاء لما يمثلونه من نموذجا مشرفا للقوة والارداة فى مواجهة التحديات بعزيمة لا تلين وارادة لا تعرف المستحيل .هذا واشارت د. عطيات فى كلمتها الى ان الوزارة وضعت ملف دمج وتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة أولوياتها، إدراكًا منها لأهمية تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي أكدت على أن تمكين الاشخاص ذوى الاعاقة هو حق وليس منحة.
وفي هذا الإطار حرصت الوزارة على اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات الفعالة والتى من أبرزها:
-اصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليوسع منظومة المزايا المقررة لهم من التدريب والتاهيل والتشغيل بما يعزز كل سبل الدمج والتمكين و الحماية والرعاية
-إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني متعددة  تتناسب مع قدراتهم، لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل والإنتاج.
-إطلاق مبادرات توعوية ومجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة تقبّل الدمج وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
واختتمت الكلمة بتأكيد وزارة العمل على أن تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد واجب وطني فحسب ، بل هو استثمار لطاقات بشرية قادرة على الإبداع والعطاء، إذا ما أُتيحت لها الفرصة والدعم الملائم ،
وعملية تشاركية متكاملة تعزز الاستفادة من طاقاتهم واستثمارها فى تنمية وطننا الحبيب مصر..
وقد شارك بفاعليات الاحتفالية كلا من العقيد/ محمد شومان- قطاع حقوق الانسان وزارة الداخلية،و د. محمد صالح مستشار الجامعة الافرواسيوية ، ود. حنان ابو المعارف أستاذ الطفولة المبكرة بجامعة عين شمس ، وممثلين عن الاتحاد النوعى لرعاية الفئات الخاصة وذوى الإعاقة، والسيد حسن عبد الرؤوف باحث بالادارة العامة للعمالة غير المنتظمة، وعدد كبير من الأسر والمهتمين بقضايا الاشخاص ذوي الإعاقة.


وانتهت فعاليات اليوم بتكريم د. عطيات سيد،  وا. حسن عبد الرؤوف كنماذج مشرفة عن وزارة العمل ، وكذلك عدد من النماذج الناجحة من الأشخاص ذوى الاعاقة فى مختلف المجالات.

وزارة العمل العمل ذوي الهمم

