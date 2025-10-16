"جامعة الإسكندرية ": نولي اهتمامًا خاصاً بالمشروعات التي تعزز الوعي الثقافى

أكدت نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة عفاف العوفى، أن الجامعة تولى اهتمامًا خاصاً بالمشروعات التي تعزز الوعي الثقافي وتدعم القيم الإيجابية لدى طلابها، موضحة أن القراءة هي حجر الأساس لبناء جيل واعٍ ومستنير قادر على قيادة المستقبل.



جاء ذلك خلال فعاليات المشروع الوطني للقراءة الذي نظمته جامعة الإسكندرية بالتعاون مع "البحث العلمي للاستثمار في إطار حرص الجامعة على تنمية الوعي الثقافي وتشجيع الطلاب على القراءة والاطلاع.



وأشارت إلى أن هذا المشروع يُعد من المبادرات الرائدة التي تسهم في بناء الإنسان المصري ثقافيًا ومعرفيًا.



وأوضح عميد كلية الطب الدكتور تامر عبد الله أن مشاركة الكلية في فعاليات المشروع تأتي انطلاقًا من دورها في تنمية مهارات طلابها الفكرية والإنسانية إلى جانب الناحية الأكاديمي، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة لترسيخ ثقافة القراءة لدى طلاب الكلية والجامعة بصفة عامة.



وأشارت الدكتورة لمياء الشافعى، منسق الأنشطة التطوعية منسق عام المشروع الوطني للقراءة بجامعة الإسكندرية، إلى أن القراءة تسهم في توسيع مدارك الطلبة وصقل شخصياتهم، وهي من أهم المبادرات التي تعزز ثقافة طلاب الجامعة وتنمي روح الانتماء لديهم.



وقدّم الدكتور عبده إبراهيم، مدير المشروعات التربوية والجودة بالبحث العلمي للاستثمار، عرضًا تعريفيًا للطلاب تناول شروط المسابقة وفئاتها المختلفة، وحثهم على المشاركة الفاعلة في المشروع الذي يهدف إلى ترسيخ عادة القراءة لدى فئات المجتمع المختلفة، وتعزيز الانتماء للغة العربية والمعرفة.



وتضم الجائزة ثلاث مستويات رئيسية، وهي الجائزة الماسية بقيمة مليون جنية، الذهبية بقيمة 500 ألف جنية، الفضية بقيمة 250 ألف جنية.



وفي ختام الفعالية، تم تكريم الطلاب المشاركين في المسابقة الثقافية التي أُقيمت ضمن الأنشطة المصاحبة، وتقديم هدايا مقدمة من "البحث العلمي للاستثمار" تقديرًا لمشاركتهم المتميزة، في أجواء اتسمت بروح الحماس والاهتمام بالقراءة والمعرفة.