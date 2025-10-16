طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

تُعد اللبنة من أكثر الأطعمة التي يفضلها الكثيرون على وجبتي الفطور والعشاء، بفضل طعمها الكريمي اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، خاصة عندما تُحضّر في المنزل بطريقة طبيعية وصحية.

وإليكِ طريقة عمل اللبنة في البيت بخطوات سهلة ومكونات بسيطة، لتحصلي على منتج طازج خالٍ من المواد الحافظة، يناسب جميع أفراد الأسرة، وفقا لما نشر في موقع The Spruce Eats.

طريقة عمل اللبنة

فوائد اللبنة الصحية

وتُعتبر اللبنة مصدرًا غنيًا بـ الكالسيوم والبروتين، مما يساعد في:

ـ تعزيز صحة العظام والأسنان.

ـ تحسين عملية الهضم بفضل احتوائها على بكتيريا نافعة.

ـ دعم الجهاز المناعي والحفاظ على التوازن الغذائي اليومي.

مكونات عمل اللبنة في المنزل:

كيلو زبادي طبيعي (بلدي أو كامل الدسم).

½ ملعقة صغيرة ملح.

قطعة شاش نظيفة أو قماشة قطنية.

مصفاة وطبق عميق.

طريقة تحضير اللبنة خطوة بخطوة:

ـ اخلطي الزبادي مع الملح جيدًا.

ـ ضعي الخليط داخل قطعة الشاش أو القماشة القطنية، واربطيها بإحكام.

ـ ضعي القماشة في مصفاة فوق طبق عميق داخل الثلاجة من 12 إلى 24 ساعة حتى ينفصل مصل اللبن.

ـ بعد مرور الوقت، افتحي القماشة لتحصلي على لبنة كريمية القوام تشبه الجاهزة.

ـ يمكنكِ تقديم اللبنة مباشرة مع زيت الزيتون والزعتر، أو حفظها في برطمان نظيف مغمور بزيت الزيتون داخل الثلاجة لمدة أسبوعين.

أفكار لتقديم اللبنة

ـ مع الزعتر أو الشبت المفروم أو الفلفل المجروش لإضافة نكهة مميزة.

ـ تُستخدم في السندويتشات، السلطات أو كـ ديب للمقبلات.