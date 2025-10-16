بسمة وهبة: مصر تطهر المشهد الرقمي من المحتوى الهابط والانتهازية الإلكترونية

أكدت الإعلامية بسمة وهبة أن مصر تشهد اليوم مرحلة تطهير حقيقية للمشهد الرقمي بعد تفشي ظاهرة بعض مشاهير تطبيق «تيك توك» ومن يعرفون بـ«البلوجرز» الذين يروّجون لمحتوى يسيء للدولة وشبابها وقيمها.



وأشادت وهبة، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور، بجهود المسؤولين والجهات المعنية في حجب المحتوى الضار، واعتبرت الخطوة ضرورية لوقف ما وصفته بـ«نزيف التدنّي الأخلاقي» الذي حاول البعض نشره عبر المنصات الرقمية للنيل من صورة المجتمع المصري.

وأضافت أن استخدام منصات التواصل لقلب الحقائق وتزييف الوعي العام يعدّ أحد أخطر أشكال الانتهازية الرقمية، مشيرة إلى وجود فئة أخرى من المستغلين تستخدم هذه الوسائل لتصفية حسابات شخصية أو لأغراض مدفوعة الأجر.

وشدّدت وهبة على أن مثل هذه التجاوزات لن تمرّ دون مساءلة، مؤكدة أن أسماء المنتفعين والمرتشين معروفة ومرصودة، وأن موعد المحاسبة قادم كما حدث مع غيرهم من المتورطين في السابق.

وحذّرت مقدمة «90 دقيقة» هؤلاء من الاستمرار في هذا النهج، داعيةً إياهم إلى التراجع قبل فوات الأوان، مؤكدة أن مصر أكبر من محاولات التشويه والإساءة، وأنها ستظل تدافع عن كرامة مواطنيها وسلامة مجتمعها.

واختتمت وهبة تصريحاتها بالتأكيد على أن القانون سيطال الجميع بلا استثناء، قائلة: «سيأتي يوم تُدفع فيه الفاتورة… فكل مرتشٍ ومستغلّ مرصود ومُعرّف، وسيلقى جزاءه في الوقت المناسب».