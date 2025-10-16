قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنمو 172%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي لـ 4.8 مليون في 6 أشهر
ما هي حالات سجود السهو بعد السلام؟.. تعرف عليها
سكك حديد مصر تواصل رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بشير التابعي: رجال الأعمال سيمولون صفقة إبراهيم عادل للأهلي
عملية جراحية.. نجوى فؤاد تكشف مستجدات حالتها الصحية|خاص
بشير التابعي: إمام عاشور مستهتر.. ومجلس الزمالك ليس له دور
رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي
عمرو موسى: اللي صاغ خطاب الرئيس السيسي في قمة الدوحة “أسطى”
نسير وفق خطة.. التعليم تكشف سبب عدم توزيع الكتب ببعض المدارس
رئيس جامعة الأزهر يثمن دور القيادة السياسية في إيقاف العدوان على غزة ويؤكد: مصر ستظل رمز السلام والعزة
بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: مصر تطهر المشهد الرقمي من المحتوى الهابط والانتهازية الإلكترونية

بسمة وهبة
بسمة وهبة
رنا عبد الرحمن

أكدت الإعلامية بسمة وهبة أن مصر تشهد اليوم مرحلة تطهير حقيقية للمشهد الرقمي بعد تفشي ظاهرة بعض مشاهير تطبيق «تيك توك» ومن يعرفون بـ«البلوجرز» الذين يروّجون لمحتوى يسيء للدولة وشبابها وقيمها.


وأشادت وهبة، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور، بجهود المسؤولين والجهات المعنية في حجب المحتوى الضار، واعتبرت الخطوة ضرورية لوقف ما وصفته بـ«نزيف التدنّي الأخلاقي» الذي حاول البعض نشره عبر المنصات الرقمية للنيل من صورة المجتمع المصري.

وأضافت أن استخدام منصات التواصل لقلب الحقائق وتزييف الوعي العام يعدّ أحد أخطر أشكال الانتهازية الرقمية، مشيرة إلى وجود فئة أخرى من المستغلين تستخدم هذه الوسائل لتصفية حسابات شخصية أو لأغراض مدفوعة الأجر.

وشدّدت وهبة على أن مثل هذه التجاوزات لن تمرّ دون مساءلة، مؤكدة أن أسماء المنتفعين والمرتشين معروفة ومرصودة، وأن موعد المحاسبة قادم كما حدث مع غيرهم من المتورطين في السابق.

وحذّرت مقدمة «90 دقيقة» هؤلاء من الاستمرار في هذا النهج، داعيةً إياهم إلى التراجع قبل فوات الأوان، مؤكدة أن مصر أكبر من محاولات التشويه والإساءة، وأنها ستظل تدافع عن كرامة مواطنيها وسلامة مجتمعها.

واختتمت وهبة تصريحاتها بالتأكيد على أن القانون سيطال الجميع بلا استثناء، قائلة: «سيأتي يوم تُدفع فيه الفاتورة… فكل مرتشٍ ومستغلّ مرصود ومُعرّف، وسيلقى جزاءه في الوقت المناسب».

بسمة وهبة التكنولوجيا الحديثة مصر التيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

أسعار الحج السياحي 2026 .. قائمة كاملة بالبرامج

أسعار الحج السياحي 2026.. قائمة كاملة بالبرامج

نقابة الصحفيين تنظم يومًا لدعم الصحفيات الفلسطينيات

نقابة الصحفيين تنظم يومًا لدعم الصحفيات الفلسطينيات

كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

وزير الصناعة يبحث مع نظيره السعودي فرص تعزيز التعاون بين البلدين

بالصور

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

موديل الالفينات.. اوبل أسترا بـ 200 الف جنيه

اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005
اوبل أسترا ‏موديل 2005

احم نفسك.. اعرف طرق الوقاية من التهابات المسالك البولية

التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية
التهابات المسالك البولية

5 سيارات أوتوماتيك زيرو 2026 أقل من 900 ألف جنيه

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد