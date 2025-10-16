النائب محمد أبو العينين: لم نرفض أي مطلب لأهالي الجيزة.. وهم جميعا أهلي وأحبابي

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس اتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أن مصر واجهت تحديات أثرت على الأداء الاقتصادي، مشيرا إلى أن استقرار الدولة يزيد من فرص الاستثمار.

وقال أبو العينين، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، إن أهل الجيزة هم أهلي وأصدقائي وأحبابي، مؤكدا: أعشق شعب الجيزة وجميعهم أصدقائي.

وتابع وكيل مجلس النواب، رئيس اتحاد البرلمان من أجل المتوسط، أننا لم نرفض أي مطلب لأهالي الجيزة، مؤكدا أننا نخدم أهل الجيزة والمصريين جميعا، فأنا أعشق وطني وتقديري له بلا حدود.